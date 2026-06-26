Kādreizējā "TTT Rīga" basketboliste atkārto WNBA rezultativitātes rekordu
Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) jaunpienācējas Toronto "Tempo" spēlētāja, bijusī "TTT Rīga" aizsardze Marina Meibrija ceturtdien atkārtoja līgas viena mača rezultativitātes rekordu, spēlē pret Losandželosas "Sparks" gūstot 53 punktus.
"Tempo" ceturtdien savā laukumā izcīnīja uzvaru ar 125:97 (38:24, 25:15, 32:27, 30:31), bet Meibrija atkārtoja Elizabetes Kembedžas un Eižas Vilsones dalīto rekordu.
Kembedža 53 punktus guva 2018. gada jūlijā Dalasas "Wings" rindās spēlē pret Ņujorkas "Liberty", bet 2023. gada augustā tikpat rezultatīvu spēli aizvadīja Lasvegasas "Aces" zvaigzne Vilsone mačā pret Atlantas "Dream".
Meibrija ceturtdienas spēlē realizēja 17 no 28 metieniem no spēles, tostarp atkārtoja WNBA rekordu, realizējot deviņus no 18 tālmetieniem. Tāpat viņa raidīja grozā desmit no 12 soda metieniem.
Meibrijas 53 gūtie punkti ir arī jauns "Tempo" kluba rekords - iepriekš divas reizes pa 38 punktiem bija guvusi Britnija Saiksa.
Marina Meibrija pēdējās sezonās kļuvusi par vienu no vadošajām WNBA aizsardzēm, bet savas karjeras sākumposmā - 2019./2020. gada sezonā pārstāvēja Latvijas sieviešu basketbola titulētāko klubu - "TTT Rīga". Meibrija tolaik, gūstot 24 punktus, bija viena no galvenajām vainininiecēm, kas palīdzēja izcīnīt sensacionālo uzvaru pār sieviešu basketbola grandu Jekaterinburgas UGMK.
WNBA kopvērtējumā "Tempo" ar bilanci 9-9 ieņem devīto pozīciju, bet "Sparks" ir par vienu uzvaru mazāk un desmitā vieta.
WNBA jaunpienācēja "Tempo" šogad paplašināšanās draftā no Fīniksas "Mercury" pārņēma tiesības uz latviešu spēlētāju Kitiju Laksu un noslēdza ar viņu treniņnometnes līgumu. Dienu pirms sezonas sākuma Toronto vienība atbrīvoja trīs basketbolistes, tajā skaitā Laksu.