Siguldas novads atbalstīs sportistus arī sacensībās, kurās piedalās Krievijas un Baltkrievijas atlēti
Siguldas novada pašvaldība turpmāk piešķirs līdzfinansējumu novada sportistiem arī dalībai sacensībās, kurās startē Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Šādu lēmumu ceturtdien pieņēma 12 Siguldas novada domes koalīcijas deputāti.
Pret šo lēmumu bija pieci Siguldas novada partijas deputāti un atturējās divi "Jaunās vienotības" deputāti. Abu partiju deputāti patlaban strādā opozīcijā.
Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis (LZS) skaidroja, ka priekšlikums atcelt 2022. gadā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pašvaldības pieņemtos lēmumus, kas aizliedz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dalībai kultūras, sporta, izglītības vai citu jomu pasākumiem, ja tajos piedalās vai atbalsta Krievija un Baltkrievija, tiek rosināts tādēļ, ka Starptautiskās Olimpiskās komitejas izpildkomiteja vairs nerekomendē ierobežot Baltkrievijas sportistu un komandu dalību starptautiskajās sacensībās.
Arī Latvijas Olimpiskā komiteja izstrādājusi vadlīnijas, neliedzot Latvijas sportistu dalību sacensībās, kurās piedalās arī Baltkrievijas pārstāvji kā oficiāli valstu pārstāvji ar savu simboliku un/vai Krievijas pārstāvji pagaidām kā neitrālo sportistu statusā, teikts lēmumprojektā.
Kumskis gan apgalvoja, ka "pašvaldība ļoti un dziļi nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā", taču aicināja deputātus atcelt aizliegumu pašvaldībai līdzfinansēt novada sportistu dalību sacensībās, kurās piedalās Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Savukārt opozīcijas deputāti norādīja, ka patlaban nav nekāda pamata atslābt un aizmirst par to, ka notiek karš un nav pamata kļūt maigākiem vai pielaidīgākiem.