Rīgā sāksies vasaras lielākais Eiropas bridža notikums "EuroBridge 2026"
Sestdien, 27. jūnijā, Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” sāksies un līdz 15. jūlijam turpināsies Eiropas Bridža čempionāti "EuroBridge 2026", kas Baltijas valstīs tiek rīkoti pirmo reizi.
Rīgā pulcēsies vairāk nekā 1000 bridža spēlētāju, viņu treneri, tiesneši, līdzjutēji un federāciju pārstāvji – kopumā ap 2000 dalībnieku no 32 valstīm, kuri sadalīs titulus 57. Eiropas Nacionālo komandu bridža čempionātā un 30. Rīgas Tehniskās universitātes Eiropas jauniešu bridža čempionātā.
Pirmās spēles tiks aizvadītas jau rīt, 27. jūnijā, kad sāksies nacionālo komandu čempionāts. Tas norisināsies 11 dienas, un pirmajās četrās dienās notiks pāru sacensības sieviešu, senioru un pirmo reizi arī jaukto pāru kategorijā. Pirmie spēļu uzvarētāji tiks apbalvoti 30. jūnijā, kad arī gaidāma čempionāta atklāšanas ceremonija.
“Šis ir patiešām vēsturisks un ļoti īpašs brīdis Latvijas bridžam, taču vienlaikus arī likumsakarīgs mūsu ilggadējā mērķtiecīgā darba turpinājums. Lepojamies, ka tieši visaizraujošākā prāta spēle – bridžs – ļauj uz Latviju atvest tik daudz profesionāļu un entuziastu, kuri ne tikai var piedalīties starptautiskā sporta notikumā, bet arī baudīt Rīgas viesmīlību gada visskaistākajā laikā,” saka SIA “Bridža Akadēmija” valdes loceklis, Eiropas vicečempions komandu konkurencē, pasaules vicečempions jaukto pāru konkurencē Kārlis Rubins.
4. un 5. jūlijā, dodoties uz Starptautisko izstāžu centru “Ķīpsala”, ikvienam būs iespēja baudīt čempionāta atmosfēru un iepazīt bridžu klātienē. Laipni gaidītas ģimenes ar bērniem, kuri no 6 gadu vecuma varēs iepazīt "Le Petit Bridge" un izmēģināt spēkus pie spēļu galda. Čempionātu organizē Eiropas Bridža līga sadarbībā ar Latvijas Bridža federāciju, nodrošinot profesionālu starptautisku sacensību norisi un plašu dalībnieku iesaisti.