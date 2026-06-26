Seska ekipāža pēc Akropoles rallija pirmā ātrumposma ārpus labāko desmitnieka
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis ceturtdien Grieķijā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas astotajā posmā - Akropoles rallija - pēc pirmā ātrumposma kopvērtējumā ieņem 13. vietu.
Pirmajā no 17 ātrumposmiem ekipāžas veica nepilnus divus kilometrus, un ātrākais, finišējot minūtē un 38,2 sekundēs, bija francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota"). Viņš par vienu sekundi pārspēja komandas biedru japāni Takamoto Kacutu, bet labāko trijnieku, zaudējot 1,1 sekundi, noslēdza beļģis Tjerī Noivils ("Hyundai").
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža atpalika no ātrumposma uzvarētāja 3,5 sekundes, kas visu klašu kopvērtējumā deva 13. vietu. WRC klases ieskaitē Seska ekipāža ierindojās desmitajā pozīcijā 12 ekipāžu konkurencē.
Akropoles rallija turpinājumā piektdien un sestdien paredzēti seši ātrumposmi, bet svētdien sacensības noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem. Piektdien sacensības sāksies no plkst. 8.50, sestdien - no plkst. 7.55, bet svētdien - no plkst. 8.30. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Pēc starta Grieķijā Sesks/Francis startēs vēl četros WRC posmos, kas norisināsies Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris). WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu, bet maija sākumā aizvadītajā Portugāles rallijā Latvijas ekipāža ierindojās devītajā pozīcijā.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot. WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.