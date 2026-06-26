Ko darīt, ja sporta sacensību laikā izsludina gaisa trauksmi? Izstrādātas jaunas vadlīnijas
Pēc vairākiem bezpilota lidaparātu incidentiem Latvijas gaisa telpā Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājusi vadlīnijas sporta federācijām, sacensību organizatoriem un citām iesaistītajām pusēm rīcībai gadījumos, kad saņemts brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā.
Vadlīnijas attiecas uz sporta treniņiem, sacensībām un citiem sporta pasākumiem un papildina jau spēkā esošos civilās aizsardzības, evakuācijas un drošības noteikumus. Tajās uzsvērts, ka visaugstākā prioritāte ir cilvēku dzīvības un veselības aizsardzība.
Dokuments paredz, ka sporta pasākumu organizatoriem iepriekš jāizstrādā rīcības plāns iespējamā apdraudējuma gadījumam, jānozīmē atbildīgā persona plāna īstenošanai, kā arī savlaicīgi jāizvērtē drošo telpu pieejamība un jānodrošina informācijas aprite ar dalībniekiem un skatītājiem.
Vadlīnijās noteikti divi brīdinājuma līmeņi. Dzeltenais brīdinājums ir informējošs un neprasa tūlītēju rīcību, taču organizatoriem jāsagatavojas iespējamai pasākuma pārtraukšanai un jāturpina sekot oficiālajai informācijai. Savukārt oranžais brīdinājums nozīmē konstatētu apdraudējumu un paredz nekavējošu rīcību.
Oranžā brīdinājuma gadījumā sacensības, treniņi vai pasākumi nekavējoties jāpārtrauc, izņemot situācijas, kad tie notiek telpās, kas atbilst drošo telpu prasībām, un organizators pieņēmis lēmumu aktivitāti turpināt. Ja pasākums notiek ārpus telpām, dalībniekiem jādodas uz tuvāko drošo vietu vai, ja tas nav iespējams, jāmeklē patvērums aiz dabiskiem aizsegiem vai meža teritorijā.
Vadlīnijas paredz arī rīcību sportistiem un komandām, kas brīdinājuma saņemšanas brīdī atrodas ceļā uz sacensību norises vietu. Atkarībā no situācijas paredzēta apstāšanās drošā vietā, organizatoru norādījumu sagaidīšana vai teritorijas pamešana, ja tas iespējams 15 līdz 20 minūšu laikā.
Dokumentā noteikts, ka par drošu telpu uzskatāma vieta, kurā starp cilvēku un ārējo vidi atrodas vismaz divas izturīgas sienas, no kurām vismaz viena ir bez logiem. Savukārt, ja šādu telpu nav, cilvēkiem jāatrodas iespējami tālāk no logiem.
Vadlīnijas arī paredz vairākus aizliegumus. Gaisa telpas apdraudējuma gadījumā nedrīkst filmēt vai fotografēt apdraudējuma avotu, publicēt vai pārsūtīt šādus materiālus, tuvoties aizdomīgiem objektiem vai ignorēt atbildīgo personu norādījumus.
Sporta federācijas atkarībā no konkrētā sporta veida specifikas drīkst precizēt vai papildināt noteikto rīcību, taču šie papildinājumi nedrīkst būt pretrunā ar kompetento valsts institūciju norādījumiem.
Kā ziņots, maijā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Tie bija saistīti ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijā, turklāt daži droni arī nokrita un eksplodēja, bet virs Igaunijas NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu dronu notrieca.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.