Kārlis Šiliņš atgriezīsies Spānijas ACB līgā, Klāvs Čavars neturpinās spēlēt Azerbaidžānā
Foto: LETA
Kārlis Šiliņš "Coruna" komandā jau ir spēlējis.
Basketbols

Kārlis Šiliņš atgriezīsies Spānijas ACB līgā, Klāvs Čavars neturpinās spēlēt Azerbaidžānā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latviešu basketbolistu sakarā sāk noskaidroties to nākamās darbavietas. Spānijā spēlēs Kārlis Šiliņš, bet jauna kluba meklējumos būs Klāvs Čavars.

Kārlis Šiliņš atgriezīsies Spānijas ACB līgā, Klāv...

Latvijas basketbolists Kārlis Šiliņš nākamsezon atgriezīsies Spānijas augstākajā līgā (ACB) un pārstāvēs "Coruna" vienību, ceturtdien pavēstīja komanda. Šiliņš pārstāvēja iepriekš "Coruna" 2025. gadā, kad pievienojās vienībai martā. Viņš "Coruna" rindās aizvadīja 13 mačus, kuros vidēji izcēlās ar astoņiem punktiem un 2,5 atlēkušajām bumbām.

Aizvadīto sezonu Latvijas basketbolists sāka Turcijas vienībā "Trabzonspor", bet janvārī kļuva par Riharda Lomaža komandas biedru Klaipēdas "Neptūnas" vienībā, ar kuru kopā latvieši izcīnīja Lietuvas čempionāta bronzu. 2024./2025. gada sezonu Šiliņš sāka Itālijas A sērijas vienībā "Pistoia", bet pēc tam no marta atlikušo sezonas daļu viņš pavadīja "Coruna" rindās.

Pirms pievienošanās "Pistoia" viņš vienu sezonu pārstāvēja Vācijas bundeslīgas komandu "Gottingen". Savukārt pirms došanās uz Vāciju Šiliņš kopš 2021. gada pārstāvēja "Liepāju", kurai pievienojās pēc četrām sezonām Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā. "Coruna" aizvadītajā sezonā cīnījās Spānijas pēc spēka otrajā līgā un izslēgšanas spēlēs nodrošināja atgriešanos ACB pēc vienas sezonas pārtraukuma.

Latvijas basketbolist Klāvs Čavars neturpinās karjeru Azerbaidžānas čempionvienībā Baku "Sabah", ceturtdien paziņoja Baku komanda. Līdz ar to latvietis būs jaunas komandas meklējumos.  Latvijas basketbolists pārstāvēja "Sabah" divas iepriekšējās sezonas, kļūstot par divkārtēju Azerbaidžānas čempionu. Baku vienība aizvadītajā sezonā FIBA Čempionu līgā neiekļuva "play-in" kārtā.

Pirms pievienošanās "Sabah" viņš vienu sezonu pavadīja Japānas vienībā Jokohamas "Excellence", spēlējot B3 līgā, kas Japānas basketbola hierarhijā ir trešā līga, taču gana konkurētspējīga ar pirmajām divām līgām.

Pirms tam Čavars spēlēja Polijas spēcīgākās līgas klubā Ļubļinas "Start", bet pirms tam pārstāvēja citu poļu klubu Bidgoščas "Astoria". Tāpat Čavars spēlējis baltkrievu Minskas "Cmoki", "Ventspils", "Liepājas" un "VEF Rīga" rindās.

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