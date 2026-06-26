ASV futbolisti grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu Turcijai; Austrālija nodrošina vietu izslēgšanas spēlēs
ASV futbola izlase ceturtdien Pasaules kausa finālturnīra D grupas noslēdzošajā spēlē ar 2:3 (1:2) piekāpās Turcijai, taču saglabāja pirmo vietu grupā un jau iepriekš nodrošināto vietu izslēgšanas turnīrā. Otrajā mačā Austrālija un Paragvaja spēlēja neizšķirti 0:0, austrāliešiem nodrošinot otro vietu grupā un vietu izslēgšanas turnīrā.
Spēle ar Turciju ASV izlasei iesākās veiksmīgi, un jau trešajā minūtē 1:0 panāca Ostons Trastijs. Tomēr pēc septiņām minūtēm Arda Gilers uz tablo atjaunoja neizšķirtu, bet 31. minūtē Turcijas izlasi vadībā izvirzīja Orkuns Kēkčī.
Mājinieki atspēlējās otrā puslaika ceturtajā minūtē, kad precīzs sitiens no soda laukuma robežas padevās Sebastjanam Berhalteram, tomēr maču ar uzvaru noslēdza Turcijas izlase, kad kompensācijas laika pēdējā minūtē 3:2 panāca Kāns Ajhans.
Turcijas izlasei šī bija pirmā uzvara turnīrā, tomēr pēc diviem "sausajiem" zaudējumiem pirmajos divos mačos valstsvienība jau bija zaudējusi cerības uz izkļūšanu no grupas.
Tikmēr otra spēle D grupā starp Austrālijas un Paragvajas izlasēm noslēdzās neizšķirti 0:0 (0:0), kas austrāliešiem deva otro vietu grupā, bet Paragvajai - labas izredzes uz kvalificēšanos izslēgšanas mačiem no trešās pozīcijas.
Apakšgrupas pirmajās divās kārtās ASV ar 4:1 pieveica Paragvaju un ar 2:0 pārspēja Austrāliju, garantējot vietu "play off". Pārējās spēlēs austrālieši ar 2:0 apspēlēja Turciju, kuru Paragvaja uzvarēja ar 1:0.
Apakšgrupas noslēgumā ASV ar sešiem punktiem saglabāja pirmo vietu, Austrālijas izlase ar četriem punktiem ieņēma otro pozīciju, Paragvaja ar tādu pat punktu skaitu ierindojās trešajā vietā, bet Turcijas izlase ar trim punktiem palika ceturtā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.