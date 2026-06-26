Japāna un Zviedrija ar neizšķirtu nodrošina vietu Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs
Japānas un Zviedrijas futbola izlases ceturtdien Pasaules kausa finālturnīra F grupas noslēdzošajā spēlē cīnījās neizšķirti 1:1, abām komandām nodrošinot vietu izslēgšanas spēlēs. Tikmēr Nīderlande ar 3:1 pārspēja Tunisiju un ar septiņiem punktiem uzvarēja grupā.
Japāna un Zviedrija Ārlingtonā spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0). Japānas izlasi 56. minūtē vadībā izvirzīja Daizens Maeda, bet jau sešas minūtes vēlāk Zviedrijas labā izlīdzinājumu panāca Entonijs Elanga.
Tikmēr otrajā F grupas spēlē Nīderlande Kanzassitijā ar 3:1 (2:0) pārspēja Tunisiju un nodrošināja pirmo vietu grupā. Nīderlandieši vadībā izvirzījās jau trešajā minūtē pēc Tunisijas kapteiņa Eljesa Širi raidījuma savos vārtos, bet četras minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Braiens Brobijs. Otrā puslaika sākumā Hazems Masturi vienus vārtus tunisijiešiem atguva, tomēr 62. minūtē Jans Pauls van Heke atjaunoja divu vārtu pārsvaru un nodrošināja Nīderlandei uzvaru.
F grupas pirmajos mačos Nīderlande spēlēja neizšķirti 2:2 ar Japānu, kamēr Zviedrija ar 5:1 sagrāva Tunisiju, bet otrajās spēlēs nīderlandieši ar 5:1 sagrāva zviedrus un Japāna ar 4:0 sakāva Tunisijas izlasi.
Pēc noslēdzošās kārtas mačiem Nīderlandei ir septiņi punkti, Japānai ir pieci punkti, bet Zviedrijai ir četri punkti, visām trim kvalificējoties "play off" stadijai, bet Tunisijas pie punktiem netika.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.