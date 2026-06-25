Ekvadora pārsteidz Vāciju, Kotdivuāra nokārto formalitātes pret Kirasao - noskaidrotas vēl divas Pasaules kausa izslēgšanas turnīra dalībnieces
Kotdivuāras un Ekvadoras vīriešu futbola izlases ceturtdien nodrošināja vietu Pasaules kausa (PK) izslēgšanas turnīrā.
E grupas trešās kārtas spēlē Kotdivuāra ar 2:0 (1:0) pārspēja Kirasao.
Kotdivuāra guva pirmos vārtus mača septītajā minūtē, pēc saspēles pretinieku soda laukumā precīzam esot Nikolasam Pepem. Pamatlaika izskaņā arī Kirasao futbolisti tika pie vārtu gūšanas iespējām, nopelnot arī stūra sitienus, taču uzbrukumus neizdevās noslēgt ar veiksmīgiem sitieniem.
Pēc spēlētām desmit minūtēm otrajā puslaikā līdz Kotdivuāras soda laukumam tika Kirasao futbolists Šerels Floranuss, bet viņa sitiens bija pārāk spēcīgs un bumba lidoja pāri pretinieku vārtiem. Otrā puslaika turpinājumā Pepe pēc Ibrahima Sangares piespēles ierāvās Kirasao soda laukumā un pārspēja pretinieku vārtsargu, dubultojot Kotdivuāras pārsvaru.
Otrā E grupas mačā Ekvadora ar 2:1 (1:1) pārspēja Vāciju, kas jau pirms tam bija nodrošinājusi vietu izslēgšanas turnīrā. Ekvadorai panākums ļāva nodrošināt vietu izslēgšanas turnīrā kā vienai no labākajām trešo vietu ieguvējām.
Jau pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm Vācija izvirzījās vadībā, kad pretinieku vārtos bumbu nogādāja Lerojs Sanē. Ekvadorieši vēl protestēja pret tiesneses lēmumu ieskaitīt vārtus, uzskatot, ka Sanē apzināti spēlējis bīstami un trāpījis vienam no Ekvadoras spēlētājiem pa galvu, taču vārtu guvums netika atcelts.
Nepilnas septiņas minūtes vēlāk Ekvadora izmantoja vāciešu kļūdu savā aizsardzības zonā, un pretuzbrukumu ar gūtiem vārtiem ātri noslēdza Nilsons Angulo, panākot neizšķirtu 1:1.
Jau otrā puslaika sākumā uz Ekvadoras vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, taču pēc video atkārtojuma noskatīšanās tiesnese mainīja lēmumu, atceļot "pendeli". Mazāk kā 15 minūtes līdz pamatlaika beigām vadību jau pārņēma Ekvadora, kad pēc stūra sitiena izspēles Vācijas vārtos bumbu raidīja Gonsalo Plata. Atlikušajā spēles daļā ekvadorieši nosargāja panākumu.
Grupas kopvērtējumā pēc noslēdzošās spēļu kārtas Vācija ar sešiem punktiem ieņēma pirmo vietu, bet otrajā vietā ar tikpat punktiem, bet sliktāku gūto un zaudēto vārtu attiecīgu, bija Kotdivuāra. Ekvadorai četri punkti deva trešo vietu, kamēr Kirasao turnīru noslēdza ar vienu punktu.
E grupā pirmās kārtas mačos Vācija ar 7:1 sagrāva PK debitanti Kirasao, bet Kotdivuāra ar 1:0 pārspēja Ekvadoru, kamēr otrajā kārtā vācieši ar 2:1 apspēlēja Kotdivuāru, bet Ekvadora spēlēja neizšķirti 0:0 ar Kirasao.
Naktī uz piektdienu vēl plkst. 2 F apakšgrupā Ārlingtonā būs Japānas un Zviedrijas duelis, bet Kanzassitijā cīnīsies Nīderlande un Tunisija. Savukārt plkst. 5 D apakšgrupā Inglvudā viena no mājiniecēm ASV spēkosies ar Turciju, bet Santaklarā būs Paragvajas un Austrālijas mačs.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No ceturtdienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta arī vienai no trim mājiniecēm ASV, bet uz dalību "play-off" vairs necer Turcija un Tunisija. No pārējām grupām "play-off" ceļazīmes jau ieguvušas Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.