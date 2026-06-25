"Jelgavas" futbolisti viesos sakauj "Super Novu"
"Jelgava" ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 20. kārtas mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru. "Jelgava" izbraukumā ar 5:1 (3:1) apspēlēja "Super Nova" komandu, kas nav tikusi pie uzvarām sešās cīņās pēc kārtas.
Mača 21. minūtē viesus vadībā izvirzīja Rihards Bečers, aptuveni astoņas minūtes vēlāk ar precīzu 11 metru soda sitienu jelgavnieku pārsvaru dubultoja Gļebs Žaleiko, bet 32. minūtē 3:0 "Jelgavas" labā panāca Roberts Meļķis.
Tuvojoties pirmā puslaika beigām, 41. minūtē laukuma saimniekiem izdevās atgūt vienus vārtus, precīzam esot Valerijam Lizunovam.
Otrā puslaika vidū Milošs Pudils atjaunoja jelgavniekiem trīs vārtu pārsvaru. Puslaika turpinājumā vēl mājinieku vārtos bumbu raidīja Žaleiko, panākot 5:1 "Jelgavas" labā.
Sezonas pirmā komandu tikšanās noslēdzās neizšķirti ar 1:1, bet maija sākumā pie panākuma tika "Jelgava" (1:0).
Dienas pirmajā cīņā "Grobiņa" sava laukuma spēlē Liepājā ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Audu", bet "Daugavpils" mājās ar tādu pašu rezultātu spēlēja ar "Riga".
Piektdien 20. kārtas noslēgumā līdere RFS viesosies pie "Liepājas", bet pastarīte Ogres "United" uzņems "Tukums 2000".
"Riga" 20 spēlēs iekrājusi 49 punktus, RFS izcīnījusi tikpat punktus 19 mačos, "Auda" vienībai ir 39 punkti 20 spēlēs, "Liepājai" - 25 punkti 19 cīņās, "Daugavpilij" - 24 punkti 20 spēlēs, "Jelgavai" ir 22 punkti, "Super Nova" komandai - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti 19 cīņās, "Grobiņai" izcīnījusi tikpat punktus 20 spēlēs, bet Ogres "United" ir septiņi punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.