"Daugavpils" futbolisti iedragā "Riga" cerības nosargāt Latvijas čempiones titulu
"Daugavpils" ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 20. kārtas cīņā spēlēja neizšķirti ar "Riga". Mačs Daugavpilī noslēdzās bez gūtiem vārtiem ar 0:0 (0:0).
Pirmajā puslaikā bumbu vairāk kontrolēja rīdzinieki, bet arī vairākus mājinieku sitienus apturēt izdevās viesu vārtsargam Frenkam Orolam.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, "Daugavpils" vārtos bumbu raidīja Muhameds Badamosi, taču tiesnesis uzreiz fiksēja aizmuguri un vārtu guvums tika atcelts. Arī kompensācijas laikā rīdzinieki turpināja kontrolēt spēli, bet "Daugavpils" vārtus nosargāja Jānis Beks.
Daugavpiliešiem izdevās pārtraukt viesu sešu uzvaru sēriju, kamēr laukuma saimnieki nezaudēja piektajā mačā pēc kārtas.
Šosezon abās iepriekšējās savstarpējās tikšanās reizēs pārāki ir bijuši "Riga" futbolisti - 4:2 un 3:1.
Dienas pirmajā cīņā "Grobiņa" sava laukuma spēlē Liepājā ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Audu".
Plkst. 20 "Super Nova" Jāņa Skredeļa stadionā Rīgā cīnīsies ar "Jelgavu". Futbola virslīgas spēles tiešraidē tiek pārraidītas televīzijas kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "sportacentrs.com".
Piektdien 20. kārtas noslēgumā līdere RFS viesosies pie "Liepājas", bet pastarīte Ogres "United" uzņems "Tukums 2000".
"Riga" 20 spēlēs iekrājusi 49 punktus, RFS izcīnījusi tikpat punktus 19 mačos, "Auda" vienībai ir 39 punkti, "Liepājai" - 25 punkti 19 cīņās, "Daugavpilij" - 24 punkti 20 spēlēs, "Super Nova" komandai - 21 punkts 19 mačos, "Jelgavai" - 19 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti, "Grobiņai" izcīnījusi tikpat punktus 20 spēlēs, bet Ogres "United" ir septiņi punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.