Elza Zagorska aizgāja aizsaulē 22. jūnijā. (foto: unsplash.com)
Basketbols
Šodien 20:40
Pēkšņi aizsaulē aizgājusi jauna, talantīga latviešu basketboliste
Ar sirdi plosošu ziņu sociālajā vietnē "Facebook" dalījusies basketbola skola "Rīga" — 16 gadu vecumā aizsaulē devusies tās audzēkne Elza Zagorska.
"Viņa mūsu atmiņās paliks kā sirsnīga, jauka un gaiša meitene, kuru mīlēja un cienīja gan komandas biedrenes, gan treneri," teikts paziņojumā.
Atvadas paredzētas 27. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas krematorijas lielajā zālē.