Pēkšņi aizsaulē aizgājusi jauna, talantīga latviešu basketboliste
Elza Zagorska aizgāja aizsaulē 22. jūnijā. (foto: unsplash.com)
Basketbols

Pēkšņi aizsaulē aizgājusi jauna, talantīga latviešu basketboliste

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Ar sirdi plosošu ziņu sociālajā vietnē "Facebook" dalījusies basketbola skola "Rīga" — 16 gadu vecumā aizsaulē devusies tās audzēkne Elza Zagorska.

Pēkšņi aizsaulē aizgājusi jauna, talantīga latvieš...

"Viņa mūsu atmiņās paliks kā sirsnīga, jauka un gaiša meitene, kuru mīlēja un cienīja gan komandas biedrenes, gan treneri," teikts paziņojumā.

Atvadas paredzētas 27. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas krematorijas lielajā zālē.

Tēmas

In MemoriamLatvijas Basketbola savienībaRīgaFacebookVidzeme

Citi šobrīd lasa