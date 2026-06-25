Semeņistaja paklūp pie pēdējā šķēršļa ceļā uz Vimbldonas turnīru
Foto: ZUMAPRESS.com
Trešo reizi pēdējos četros gados Darjai Semeņistajai liktenīga izrādās Vimbldonas kvalifikācijas pēdējā kārta.
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Semeņistaja paklūp pie pēdējā šķēršļa ceļā uz Vimbldonas turnīru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ceturtdien Londonā cieta zaudējumu Vimbldonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas sacensību trešajā kārtā.

Semeņistaja paklūp pie pēdējā šķēršļa ceļā uz Vimb...

Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 102. vietu un kvalifikācijas sacensībās bija izsēta ar sesto numuru, ar 4-6, 2-6 zaudēja krievietei Anastasijai Gasanovai (WTA 290.).

Par divu kārtu pārvarēšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 30 pasaules ranga punktus.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas tenisiste ar 7-6 (7:2), 1-6, 7-5 pārspēja čehieti Annu Siskovu (WTA 231.), bet otrajā kārtā ar 6-4, 1-6, 6-2 - japānieti Nao Hibino (WTA 247.). Lai iekļūtu pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas.

Pamatturnīrā bez kvalifikācijas cīņām vieta ir nodrošināta Latvijas pirmajai raketei Aļonai Ostapenko.

Vimbldonas sacensību pamatturnīrs zāles seguma kortos sāksies pirmdien.

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