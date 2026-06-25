"Grobiņa" atņem punktus "Audai", kas krietni atpaliek no virslīgas līderu dueta
"Grobiņa" ceturtdien sava laukuma spēlē Liepājā spēlēja neizšķirti ar "Auda" vienību "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 20. kārtas mačā. Mačs beidzās bez gūtiem vārtiem.
36. minūtē mājinieka Milana Korrina gūtie vārti netika ieskaitīti aizmugures dēļ.
Laukuma saimnieki pēdējās četrās spēlēs pirms ceturtdienas mača bija piedzīvojuši trīs neveiksmes, vienīgo uzvaru izcīnot pār "Liepāju" (1:0).
"Auda" pēc zaudējuma "Tukums 2000" komandai ar 1:2 ar 2:0 apspēlēja "Super Nova" futbolistus.
Sezonas pirmajos divos dueļos pie panākumiem tika "Auda", uzvarot ar 2:0 un 7:0.
Plkst. 18 Daugavpils stadionā "Esplanāde" sākās spēle starp "Daugavpili" un "Riga" komandu, bet plkst. 20 "Super Nova" Jāņa Skredeļa stadionā Rīgā cīnīsies ar "Jelgavu". Futbola virslīgas spēles tiešraidē tiek pārraidītas televīzijas kanālā TV4 un tīmekļa vietnē "sportacentrs.com".
Piektdien 20. kārtas noslēgumā līdere RFS viesosies pie "Liepājas", bet pastarīte Ogres "United" uzņems "Tukums 2000".
19 spēlēs RFS ir guvusi 49 punktus, "Riga" komandai ir 48 punkti, bet "Auda" vienībai 20 mačos ir 39 punkti. 19 spēlēs "Liepājai" ir 25, "Daugavpilij" - 23 punkti, "Super Nova" komandai - 21 punkts, "Jelgavai" - 19 punkti, pa 17 punktiem ir "Tukums 2000" vienībai 19 un "Grobiņai" 20 dueļos, bet Ogres "United" ir septiņi punkti 19 cīņās.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.