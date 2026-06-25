Artūrs Žagars šķiras no Turcijas čempiones "Fenerbahce"
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru neturpinās Turcijas klubā Stambulas "Fenerbahce", ceturtdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja klubs.
Arturs Zagars’a Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 25, 2026
2024-25 sezonu öncesinde kadromuza katılan Arturs Zagars ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Arturs Zagars’a tüm emekleri için… pic.twitter.com/dZD36jbwIJ
Klubs vēsta, ka "ir šķīrušies mūsu ceļi ar Artūru Žagaru, kurš pievienojās mūsu komandai pirms 2024./2025. gada sezonas".
Žagars kopā ar Stambulas klubu 2025. gadā uzvarēja Eirolīgā, pēdējos divos gados Turcijas čempionātā, kā arī divreiz izcīnīja Turcijas kausu, bet 2025. gadā - Turcijas Superkausu.
Aizvadītajā sezonā Žagars iedzīvojās vairākos savainojumos, 12 aizvadītajās spēlēs vidēji mačā laukumā ejot 16,7 minūtes un sakrājot 8,9 punktus, 3,4 rezultatīvas piespēles un 0,9 atlēkušās bumbas. Piecās "play-off" spēlēs viņa kontā vidēji mačā bija 3,4 punkti.
Piecās Eirolīgas spēlēs latvietis vidēji mačā sakrāja 3,4 punktus, 1,6 rezultatīvas piespēles un 0,2 atlēkušās bumbas.
"Fenerbahce" ar basketbolistu noslēdza trīs gadu līgumu taču pirmajā sezonā Žagars tika izīrēts Lietuvas vienībai Viļņas "Wolves". Tomēr sezonas sākumā viņš guva savainojumu, saraujot ceļgala krusteniskās saites, taču līdz sezonas beigām atgriezās laukumā.
Pirms līguma ar Stambulas klubu Latvijas izlases spēlētājs kopš 2017. gada bija Spānijas kluba Badalonas "Joventut" sistēmā, taču tika izīrēts vairākiem klubiem, tai skaitā Tallinas "Kalev"/"Cramo" un Vācijas basketbola bundeslīgas komandai Braunšveigas "Lowen". Savukārt 2022./2023. gada sezonā viņš spēlēja vēl vienā Lietuvas komandā Ķēdaiņu "Nevežis".
Žagars ir iekļauts Latvijas valstsvienības sastāvā dalībai 2027. gada Pasaules kausa (PK) izcīņas kvalifikācijas pirmā posma spēlēm jūlija sākumā.
Saspēles vadītājs Latvijas U-18 izlases rindās 2018. gadā Latvijā izcīnīja sudraba medaļas, kā arī bija viens no labākajiem Latvijas izlases spēlētājiem 2023. gada PK izcīņā, kur Latvijas izlase ieņēma piekto vietu.