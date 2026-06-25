Burvis, kurš "paralizēja" Hariju Keinu spēlē pret Ganu, paziņo par jaunumiem
Ganas slavenākais burvis Nana Kvaku Bonsams, kurš pirms Ganas spēles ar Angliju Pasaules kausa izcīņas L grupā bija paziņojis par lāsta uzlikšanu Anglijas līderim Harijam Keinam — un tiešām ne viņš, ne komandas biedri nespēja pārspēt Ganas vārtsargu! — nu izteicis jaunu paziņojumu.
52 gadus vecais Nana, kura vārds burtiskā tulkojumā nozīmē “Trešdienas velns”, paziņojis, ka, būdams pasaulē visspēcīgākais spirituālists, atbrīvos Keinu no viņam uzliktajām važām. “Tagad es atbrīvošu Hariju Keinu, lai viņš jau nākamajā spēlē varētu gūt vārtus. Harij, es tevi apciemošu. Neapvainojies. Mēs esam draugi.”
Kā vēsta “Yahoo! Sports”, spēlē pret Ganu Keins bija neraksturīgi pasīvs, bumbai pieskārās tikai 19 reizes, turklāt izniekoja komandas vislabāko iespēju, neilgi pirms spēles beigām netrāpot vārtos no neliela attāluma. Pēc spēles Keins paslavēja Ganas izlases disciplinēto aizsardzību un atzina, ka šoreiz tā nebija viņa labākā diena.
Pēdējā grupas spēle Anglijai būs 28. jūnija pusnaktī pēc Latvijas laika, eksaminējot pastarīti Panamu, kurai vairs nav izredžu tikt izslēgšanas spēlēs. Pēc divām spēlēm Anglijai un Ganai ir pa 4 punktiem, Horvātijai 3, bet Panamai punktu nav.
Pirms spēles Nana bija paziņojis, ka uzliks lāstu Keinam, lai paralizētu Anglijas izlases spēku. Viņš lielījies, ka 2014. gada Pasaules kausa laikā jau esot “parūpējies” par Portugāles superzvaigzni Krištianu Ronaldu, tam sagādājot ceļgala savainojumu, un tagad ir gatavs sapesteļot kādu neražu arī Anglijas galvenajam snaiperim. “Es nu piestrādāju pie Harija Keina. Esmu jau agrāk parādījis, uz ko esmu spējīgs, tāpēc zinu, kas man jādara, lai viņu apturētu. Esmu ļoti slavens ar saviem pareģojumiem,” toreiz stāstīja Nana. “Es viņam nenovēlu nopietnu savainojumu. Tas būs tikai tik daudz, lai apturētu viņu spēlē pret manu valsti. Es darīšu savu darbu, lai palīdzētu Ganai.”
Jāiebilst, ka 2014. gadā Nana apgalvoja, ka tieši pateicoties viņam Ronaldu guva ceļgala savainojumu, kas apdraudēja viņa dalību Pasaules kausa izcīņas spēlē pret Ganu. Viņš skaidroja, ka radījis īpašu pulveri no savu dievu dāvanām, sajaucot to ar dažādām lapām un maisījumiem, kurus izvietojis ap Ronaldu attēlu un karikatūru. “Es zinu, kas ir Krištianu Ronaldu savainojuma pamatā — es piestrādāju pie viņa. Es to uztveru ļoti nopietni,” stāstīja Nana. “Pagājušajā nedēļā es meklēju četrus suņus, un tie tika izmantoti īpaša Kahwiri Kapam gara radīšanai. Jau pirms četriem mēnešiem teicu, ka nopietni piestrādāšu pie Krištianu Ronaldu un izslēgšu viņu no Pasaules kausa vai vismaz neļaušu spēlēt pret Ganu. Labākais, ko varu izdarīt, ir atstāt viņu ārpus sastāva savainojuma dēļ. Šo savainojumu nevar izārstēt neviens mediķis. Viņi nekad nespēs saskatīt tā cēloni, jo tas ir garīgs. Šodien tā ir viņa ceļgala problēma, rīt tas būs augšstilbs, bet nākamajā dienā — kaut kas cits,” piebilda Nana.
Tomēr, kā izskatās, Nanas buramvārdiem bija beidzies derīguma termiņš, jo Portugāle uzvarēja ar 2:1, turklāt pirmos vārtus portugāļu labā guva paši ganieši, bet uzvaras vārtus 80. minūtē guva, varat trīs reizes minēt, kurš. Protams, Ronaldu.
Tiesa šogad pirmajā Portugāles spēlē pret Kongo Demokrātisko Republiku Ronaldu tiešām izskatījās kā noburts, laukumā nekādi nepalīdzot savai izlasei, kas negaidīti bija spiesta samierināties ar neizšķirtu. Viņš ar uzvija atguva iekavēto nākamajā spēlē, gūstot divus vārtus pret Uzbekistānu un kļūstot par pirmo spēlētāju, kurš guvis vārtus sešos Pasaules kausos.