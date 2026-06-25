NBA veterāns Horfords paliks Porziņa pārstāvētajā "Warriors", apgalvo avoti
Als Horfords ir atteicies no spēlētāja opcijas un plāno ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Goldensteitas "Warriors" slēgt jaunu divu gadu līgumu, ceturtdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, Šaranja ziņo, ka "Warriors" "spēlētājs Horfords ir noraidījis spēlētāja opciju un plāno parakstīt jaunu divu gadu līgumu 14 miljonu ASV dolāru (12,3 miljoni eiro) vērtībā, paliekot "Warriors" komandā".
Viņš min, ka 40 gadus vecais Horfords kļūs par tikai 13. spēlētāju NBA vēsturē, kurš līgā ir spēlējis 20 sezonas.
Basketbolistu 2007. gada NBA draftā ar trešo numuru izvēlējās Atlantas "Hawks", šajā komandā Horfordam spēlējot līdz 2016. gadam.
Pēc tam viņš divreiz nonāca pārstāvēja Bostonas "Celtics" komandā, 2024. gadā kopā ar latvieti Kristapu Porziņģi kļūstot par NBA čempionu, kā arī Filadelfijas "76ers" un Oklahomasitijas "Thunder", bet no 2025. gada spēlēja "Warriors".
Iepriekšējā sezonā Horfords 45 pamatturnīra spēlēs vidēji 21,5 minūtēs guva 8,3 punktus, izcīnīja 4,9 atlēkušās bumbas, sakrāja 2,6 rezultatīvas piespēles, realizējot 36,1% tālmetienu.
"Warriors", uz kuru februārī no "Hawks" tika aizmainīts Porziņģis, aizvadītajā sezonā pamatturnīrā ar bilanci 37-45 ieņēma desmito vietu Rietumu konferencē un cieta zaudējumu "play-in" otrajā spēlē.