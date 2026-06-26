Tuvākajos gados plāno F-1 formulas padarīt par 150 kilogramiem vieglākas
Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prezidents Mohameds ben Sulajems izvirzījis ambiciozu mērķi nākamajam Pirmās formulas (F-1) dzinēju ciklam, kas sāksies 2031. gadā. Viņš tiecas samazināt sacīkšu mašīnu svaru pat par 150 kilogramiem.
Ben Sulajems uzskata, ka pašreizējie smagie auto ietekmē drošību. “Liela un smaga mašīna nozīmē ko? Tas nozīmē, ka tā nav droša,” viņš saka, definējot, ka mērķis ir panākt, lai 2031. gada sacīkšu auto svars būtu mazāks par 650 kilogramiem. “Mans mērķis ir 630.” Pašreizējo F-1 mašīnu minimālais svars ir 768 kg.
Lai sasniegtu šādu svara samazinājumu, vienlaikus saglabājot drošības standartus, FIA prezidents redz nepieciešamību pēc vienkāršotākiem dzinējiem. Ben Sulajems paredz, ka nākotnes noteikumi samazinās elektrisko komponentu lomu, kas nozīmētu vieglākas baterijas.
FIA prezidents plāno, ka elektrifikācija veidotu vairs tikai aptuveni 10% no kopējās jaudas. Tas ļautu izmantot V8 iekšdedzes dzinējus ar aptuveni 760 zirgspēkiem. Pēc viņa vārdiem, “šāds dzinējs būtu daudz lētāks gan ražošanas, gan pētniecības un attīstības ziņā, turklāt tas atgrieztu skatītāju tik iecienīto skaņu”.
Pa to laiku Itālijas uzņēmums “Pirelli” ir pagarinājis savu līgumu kā “Formula-1” riepu piegādātājs līdz 2028. gada beigām, izmantojot pieejamo viena gada opciju. “Pirelli” šajā statusā nomainīja “Bridgestone” 2011. gadā. Pašreizējais līgums aptver arī F-2 un F-3 sērijas, kā arī “F-1 Academy”. Jāpiebilst, ka nesen Dario Marafuski ir pārņēmis autosporta nodaļas vadītāja amatu no Mario Isolas, kļūstot par zīmola pārstāvi F-1 padokā.