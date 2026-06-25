Viena no talantīgākajām Latvijas jaunajām garājām spēlētājām Nikola Priede.
Basketbols
Šodien 16:39
Nikola Priede karjeru turpinās spēcīgajā Spānijas čempionātā
Latvijas basketboliste Nikola Priede karjeru turpinās Spānijas virslīgas komandā Ferrolnas "Baxi", ceturtdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".
"Future Sports Group" ziņo, ka "Priede paraksta līgumu ar Spānijas virslīgas klubu Ferrolas "Baxi"".
Priede četrus gadus spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas čempionātā, pēdējos divos gados Vermontas Universitātes "Catamounts" vienības rindās piedzīvojot neveiksmi izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.
🔥 Nikola Priede signs with 🇪🇸 #LFEndesa team @UniFerrol! Good luck Nikola! #NikolaPriede #BaxiFerrol #FutureSportsGroup #FutureWBB pic.twitter.com/bwDdpT6gRz— Future Sports Group (@future__sg) June 25, 2026
Ferrolas komanda aizvadītajā sezonā Spānijas čempionāta pamatturnīrā ar 14 uzvarām 30 mačos ieņēma devīto vietu 16 komandu konkurencē un izslēgšanas spēļu turnīrā neiekļuva.
Basketboliste ir pārstāvējusi Latvijas U-16, U-18 un U-20 izlases.