Nikola Priede karjeru turpinās spēcīgajā Spānijas čempionātā
Foto: Getty Images via AFP
Viena no talantīgākajām Latvijas jaunajām garājām spēlētājām Nikola Priede.
Basketbols

Nikola Priede karjeru turpinās spēcīgajā Spānijas čempionātā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketboliste Nikola Priede karjeru turpinās Spānijas virslīgas komandā Ferrolnas "Baxi", ceturtdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".

Nikola Priede karjeru turpinās spēcīgajā Spānijas ...

"Future Sports Group" ziņo, ka "Priede paraksta līgumu ar Spānijas virslīgas klubu Ferrolas "Baxi"".

Priede četrus gadus spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas čempionātā, pēdējos divos gados Vermontas Universitātes "Catamounts" vienības rindās piedzīvojot neveiksmi izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.

Ferrolas komanda aizvadītajā sezonā Spānijas čempionāta pamatturnīrā ar 14 uzvarām 30 mačos ieņēma devīto vietu 16 komandu konkurencē un izslēgšanas spēļu turnīrā neiekļuva.

Basketboliste ir pārstāvējusi Latvijas U-16, U-18 un U-20 izlases.

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