Var kļūt par visaugstāk draftēto latvieti. Alberts Šmits uzzinās savu komandu NHL draftā
Naktī uz sestdienu, 27. jūniju, Bufalo norisināsies 2026. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta pirmās kārtas ceremonija. Atlikušās kārtas norisināsies tās pašas dienas vakarā pēc Latvijas laika.
Šoreiz ar lielām cerībām Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftu gaida Latvijas hokeja sekotāji. Jau pirmajā kārtā un, iespējams, ar ļoti augstu numuru tiks izvēlēts 18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kurš vienas sezonas laikā spēlējis gan U-20 pasaules čempionātā, gan pieaugušo čempionātā un arī olimpiskajās spēlēs. Pagājušo sezonu viņš pabeidza Vācijas augstākajā līgā.
Adam Kimelman (@NHLAdamK) shares his predictions for the upcoming 2026 #NHLDraft! 👀— NHL Media (@NHLMedia) June 24, 2026
Read more on Kimelman's full mock draft ➡️ https://t.co/SYDRj4cUYE pic.twitter.com/7cvzMUYN4j
Dažādās prognozēs Šmitam tiek atvēlēts piektais numurs un nonākšana Ņujorkā pie slavenās "Rangers". Hokeja apskatnieki uzskata, ka "Rangers" varētu izvēlēties starp Albertu Šmitu, Kārsonu Karelsu un Kītonu Verhoefu. Gadījumā, ja līdz "Rangers" netiks izvēlēts centra uzbrucējs Keilebs Mahotra, tad pastāv viedokļi, ka tādā gadījumā Ņujorku izvēlētos tieši Mahotru.
Pārsvarā hokeja apskatnieki novērtē Šmita jau gūto pieredzi pieaugušo hokejā, kas ļautu viņam jau no nākamās sezonas spēlēt lielajā komandā. 18 gadus vecais aizsargs ir labs slidotājs, apveltīts ar spēcīgu metienu un savas karjeras laikā varētu uzlabot spēli uzbrukumā. Par labāko aizsargu draftā uzskata Karelsu, taču viņš publiski izteicies, ka labprātāk spēlētu mazākā pilsētā, kas tādējādi var samazināt Ņujorkas interesi viņu draftēt.
Take a look at @mikemorrealeNHL mock draft ahead of the 2026 #NHLDraft! 📝— NHL Media (@NHLMedia) June 24, 2026
Read his predictions here ➡️ https://t.co/Z9HUrkbuc3 pic.twitter.com/UyE7o6XHPA
Ja nu tomēr Ņujorkas "Rangers" neizvēlēsies Šmitu, tad pastāv iespēja viņam nokļūt Sietlas "Kraken", kam ir septītais numurs. Kā norāda viens no hokeja apskatniekiem, tad Sietlai trūkst potenciālā pirmā nākotnes aizsarga, kurš prot labi spēlēt ar ripu. Albertam Šmitam ir potenciāls ieņemt šo vietu.
Ja Albertu Šmitu izvēlēsies kādā no prognozētajām vietām, tad viņš kļūs par visaugstāk draftēto latviešu hokejistu. Līdz šim tas bijis Zemgus Girgensons, kuru 2012. gadā Bufalo "Sabres" izvēlējās ar 14. numuru. Savukārt 1991. gada draftā ar 30. numuru Sanhosē "Sharks" izraudzījās Sandi Ozoliņu.
Visdrīzāk ar pirmo numuru Toronto "Maple Leafs" izvēlēsies kreisās malas uzbrucēju Gevinu Makkenu. Pēdējo sezonu viņš pavadīja NCAA, Pensilvānijas Štata universitātes komandā izceļoties ar 15 vārtiem un 36 piespēlēm. U-20 pasaules čempionātā viņam septiņās spēlēs četri vārti un desmit piespēles.
Otrais numurs šobrīd tiek atvēlēts zviedram Ivaram Stenbergam. Uzbrucējs pagājušajā sezonā Zviedrijas augstākās līgas klubā "Frolunda" iekrāja 33 punktus (11+22) 43 spēlēs. Pieaugušo pasaules čempionātā viņam astoņi punkti (4+4), bet junioru čempionātā desmit (4+6). Ja viņu izraudzīsies ar otro numuru, tad Stenbergs karjeru turpinās Sanhosē "Sharks".
Vankūveras "Canucks" ar trešo numuru visdrīzāk izvēlēsies Keilebu Malhotru, bet ceturtais numurs tiek atvēlēts Čeisam Rīdam. Pastāv gan iespēja, ka abi šie hokejisti samainās vietām. Vēl top 10 atrodas tādu hokejistu vārdi kā Kārsona Karelsa, Vigo Bjorka, Deksona Rūdolfa, Vaiata Kalena, Tīnana Lorensa un Ītana Belčetza.
Sagaidāms, ka Alberts Šmits nekļūs par vienīgo draftēto latvieti 2026. gada jauno hokejistu izraudzīšanās ceremonijā. Iespējams, pat otrajā kārtā varētu izvēlēties Rūdolfu Bērzkalnu, kurš ASV hokeja līgā pagājušajā sezonā iekrāja 25 punktus (13+12) un spēlēja Latvijas izlasē U-20 pasaules čempionātā. Viņš sevi labi pierādījos testos pirms drafta. Nav izslēgta vēl kāda latvieša izvēlēšanās.
Izvēlēts spēlētājs varētu būt Lietuvai, jo visai augstu numuru atvēl Simam Ignatavičum. 18 gadus vecais hokejists līdz šim spēlējis Ženēvas "Servette" sistēmā, 2025./2026. gada sezonā augstākajā līgā 52 spēlēs tiekot pie 13 punktiem.