Vinčenco Montella nedomā atkāpties pēc fiasko Pasaules kausā
Turcijas futbola izlases galvenais treneris Vinčenco Montella negrasās atkāpties no amata pēc Pasaules kausa (PK) finālturnīra, paziņoja itāliešu speciālists.
"Ja kāds jautā, vai es grasos atkāpties, atbilde ir - nē," preses konferencē pirms gaidāmās PK finālturnīra D grupas spēles ceturtdien pret mājiniekiem amerikāņiem sacīja Montella. "Man joprojām ir enerģija un degsme. Ja kāds vēlas manu atkāpšanos no amata, lai pieņem, ka tas nenotiks."
52 gadus vecais Montella ar Turcijas izlasi strādā kopš 2023. gada, aizvedot to līdz 2024. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālam un atgriežot valstsvienību PK finālturnīrā pēc 24 gadu pārtraukuma.
Bijušais Itālijas izlases futbolists Montella arī norādīja, ka viņam ir Turcijas Futbola federācijas (TFF) prezidenta Ibrahima Hadžiosmanolu atbalsts un izlases spēlētāju atbalsts. Turcijas izlase šī gada PK finālturnīrā pirmajā mačā ar 0:2 zaudēja Austrālijai, bet otrajā spēlē ar 0:1 piekāpās Paragvajai un vairs nevar iekļūt "play off" kārtā.
Spēli pret ASV turki aizvadīs piektdien plkst. 5 no rīta pēc Latvijas laika Inglvudā. Pēc divām kārtām D grupā ASV ir seši punkti, Austrālijai un Paragvajai pa trim punktiem, bet Turcijas valstsvienība ir bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.