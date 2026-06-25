LAF ģenerālsekretāre Linda Medne: Eiropas čempionāta posmi iedvesmo nākamo paaudzi
Vasaras sākumā Latvijā norisinājās divi ļoti augsta līmeņa autosporta pasākumi – FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posms Biķerniekos un FIA Eiropas autokrosa čempionāta posms Bauskā. Lai atskatītos uz šo sacensību norisi un novērtētu to nozīmīgumu, aicinājām uz sarunu Latvijas Automobiļu federācijas ģenerālsekretāri Lindu Medni.
Maijā Latvijā tika aizvadīti divi FIA Eiropas čempionāta posmi – kā kopumā vērtē viņu norisi?
Maijs Latvijas autosportam bija ļoti nozīmīgs mēnesis, jo uzņēmām uzreiz divus FIA Eiropas čempionāta posmus – FIA Eiropas rallijkrosa čempionātu Biķerniekos un FIA Eiropas autokrosa čempionātu Mūsā. Kā pirmais sezonas atklāšanas posms norisinājās Eiropas rallijkrosa čempionāts. Ceļš līdz šī pasākuma organizēšanai nebija vienkāršs, jo FIA šogad ir veikusi būtiskas izmaiņas rallijkrosa čempionāta pārvaldībā un promocijā. FIA ir pilnībā pārņēmusi čempionāta popularizēšanu, izveidojot īpašu komandu, kas strādā tikai ar šo projektu. Tieši tādēļ bija īpaši svarīgi izveidot efektīvu sadarbību starp FIA un vietējo organizatoru komandu. Manuprāt, tas izdevās lieliski, un rezultātā skatītāji gan klātienē, gan tiešraidēs varēja baudīt augsta līmeņa sporta pasākumu. Savukārt maija nogalē notikušais Eiropas autokrosa čempionāta posms Mūsā arī bija īpašs. Šogad tika ieviesti vairāki jauninājumi, un pozitīvu ietekmi uz kopējo organizācijas līmeni atstāja arī trases apsaimniekošanas maiņa. Bija jūtama jauna enerģija, mērķtiecība un vēlme attīstīt sacensības vēl augstākā līmenī. Kopumā varu teikt, ka abi Eiropas čempionāta posmi tika noorganizēti ļoti profesionāli, un gan no FIA, gan sportistu puses saņēmām pozitīvas atsauksmes.
Abos Eiropas posmos uz starta bija arī daudz latviešu braucēju – kā raugies uz viņu sniegumu un konkurētspēju Eiropas līmenī?
Esmu patiesi priecīga par Latvijas sportistu aktivitāti. Vēsturiski šis bija viens no lielākajiem Latvijas sportistu pārstāvniecības apjomiem FIA Eiropas autokrosa un rallijkrosa čempionāta posmos, kas notikuši mūsu valstī. Protams, sportiskie rezultāti bija dažādi, taču man vienmēr šķiet svarīgi uzsvērt, ka autosports nav tikai par pjedestālu. Īpaši jaunajiem sportistiem dalība Eiropas līmeņa sacensībās sniedz nenovērtējamu pieredzi, iespēju salīdzināt sevi ar kontinenta spēcīgākajiem konkurentiem un saprast, kurās jomās vēl jāattīstās. Īpaši priecē arī tas, ka arvien vairāk Latvijas sportistu izvēlas startēt ne tikai savās mājas sacensībās, bet arī pilnās Eiropas čempionāta sezonās. Tas liecina par mūsu sportistu ambīcijām un vēlmi augt starptautiskajā līmenī.
Cik svarīgi ir šāda līmeņa pasākumi Latvijas autosportam un Latvijai kopumā?
Šādu sacensību nozīmi ir grūti pārvērtēt. Pirmkārt, tās dod mūsu sportistiem iespēju sacensties ar Eiropas labākajiem braucējiem savās mājās, kas ir ļoti svarīgi gan sportiskajai attīstībai, gan motivācijai. Otrkārt, šie pasākumi rada ekonomisku pienesumu reģioniem un valstij kopumā – Latvijā ierodas sportisti, komandas, līdzjutēji un mediju pārstāvji no daudzām valstīm, kas izmanto viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumus un citus vietējos resursus. Treškārt, šādas sacensības ir lieliska Latvijas vizītkarte starptautiskajā vidē. Tās parāda, ka Latvija spēj organizēt sarežģītus un augsta līmeņa sporta pasākumus, ievērojot FIA noteiktos standartus drošības, organizācijas un sportiskās kvalitātes jomā.
Kādas atsauksmes bija no FIA pārstāvjiem par abu sacensību norisi?
Kopumā FIA atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Rallijkrosa posmā īpaši tika novērtēta organizatoru profesionalitāte, komandas darbs un spēja operatīvi reaģēt uz dažādām situācijām. FIA pārstāvji vairākkārt uzsvēra, ka sadarbība ar Latvijas organizatoriem bija ļoti konstruktīva un efektīva. Savukārt autokrosa posmā tika atzīmēts būtisks progress salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. FIA novērtēja ieguldīto darbu infrastruktūras, organizācijas un sacensību norises kvalitātes uzlabošanā. Protams, pēc katrām sacensībām tiek sagatavoti arī ieteikumi nākotnei, taču tas ir normāls process jebkurā starptautiskā čempionātā un palīdz organizatoriem kļūt vēl labākiem.
Bez iepriekš minētajiem FIA Eiropas čempionāta posmiem šogad Latvijā vēl notiks Drift Masters sacīkstes un FIA Eco Rally Cup. Kas ir pamatā tam, ka spējam veiksmīgi uzņemt un noorganizēt tik augsta līmeņa pasākumus?
Jā, šogad Latvijā vēl gaidāms arī Drift Masters posms, kas, lai gan nav FIA čempionāts, ir populārākais un prestižākais drifta seriāls Eiropā. Tāpat pirmo reizi Latvijā notiks FIA Eco Rally Cup posms, kas ir salīdzinoši jauna disciplīna un atspoguļo autosporta attīstību ilgtspējas virzienā, sacensībām norisinoties ar elektroautomobiļiem pēc regularitātes rallija principiem. Ja runājam par to, kāpēc Latvija spēj organizēt tik daudz starptautiska līmeņa pasākumu, tad atbilde ir vienkārša – cilvēki. Mums ir ļoti profesionāli organizatori, pieredzējuši sporta funkcionāri, tiesneši, brīvprātīgie un federācijas komanda, kuri daudzu gadu garumā ir uzkrājuši unikālu pieredzi. Mēs bieži aizmirstam, cik neliela valsts patiesībā esam. Eiropā nav daudz valstu ar tik nelielu iedzīvotāju skaitu, kur vienā sezonā tiek organizēti vairāki FIA čempionātu posmi dažādās disciplīnās. Tas apliecina ne tikai mūsu organizatoriskās spējas, bet arī starptautisko uzticību, ko esam izveidojuši daudzu gadu laikā. Protams, mēs nevaram sacensties ar lielajām Eiropas valstīm finanšu vai cilvēkresursu apjoma ziņā. Taču mēs ļoti veiksmīgi kompensējam to ar profesionalitāti, elastību, entuziasmu un spēju rast risinājumus. Tieši tas ir Latvijas autosporta lielākais spēks. Un pats svarīgākais – šie pasākumi iedvesmo nākamo paaudzi. Katrs bērns, kurš redz Eiropas līmeņa sacensības savā valstī, iespējams, sper pirmo soli pretī savai autosporta karjerai.
Vai šādu starptautisku pasākumu organizēšana palīdz attīstīt arī vietējo autosportu?
Pilnīgi noteikti. Starptautiska līmeņa sacensības nav tikai viens sacensību nedēļas nogales pasākums. Tās rada ilgtermiņa ieguvumus visai autosporta videi. Mūsu tiesneši, tehniskie komisāri, organizatori un brīvprātīgie strādā kopā ar FIA speciālistiem un iegūst pieredzi, kuru pēc tam var izmantot arī nacionālo sacensību organizēšanā. Tāpat šie pasākumi motivē jauniešus iesaistīties autosportā un parāda, ka arī no Latvijas iespējams nonākt Eiropas un pasaules līmenī.
Vai FIA un starptautiskie partneri Latviju jau uztver kā uzticamu starptautisku sacensību rīkotāju?
Domāju, ka jā. To apliecina fakts, ka FIA un dažādu čempionātu organizatori turpina uzticēt Latvijai arvien jaunus projektus. Pēdējos gados esam organizējuši WRC posmu, FIA Eiropas čempionātu posmus rallijkrosā un autokrosā, FIA Intercontinental Drifting Cup, un šogad pirmo reizi arī FIA Eco Rally Cup posmu. Šādu uzticību nevar iegūt vienā dienā – tā veidojas gadu gaitā, konsekventi pierādot savu profesionalitāti un spēju izpildīt augstākos standartus.
Kādu vēstījumu Jūs gribētu nodot autosporta līdzjutējiem un tiem, kuri vēl tikai domā apmeklēt sacensības?
Latvijā šogad vēl priekšā vairāki ļoti nozīmīgi autosporta notikumi – ne vien jau iepriekš minētie Drift Masters un FIA Eco Rally Cup, bet arī rallijs Cēsis noteikti pulcēs iespaidīgu, starptautisku dalībnieku sastāvu. Tāpat arī lokālā mēroga sacīkstēs vienmēr ir spraigas cīņas, tādēļ noteikti aicinu apskatīt LAF mājaslapā pieejamo sacensību kalendāru. Tāpat aicinu izmantot iespēju redzēt pasaules un Eiropas līmeņa sportu savā valstī, jo ne visās valstīs tas ir iespējams. Katrs skatītājs tribīnēs, katrs bērns, kurš pirmo reizi ierauga sacīkšu auto trasē, palīdz veidot autosporta nākotni Latvijā. Tieši līdzjutēju atbalsts ir viens no iemesliem, kāpēc mēs spējam piesaistīt un organizēt tik augsta līmeņa sacensības.