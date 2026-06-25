Saderinājusies pasaules skaistākā futboliste Ališa Lēmane
Par pasaules skaistāko futbolisti dēvētā Ališa Lēmane paziņojusi par saderināšanos ar savu mīļoto — realitātes šova “Mīlestības sala” zvaigzni Montelu Makenziju.
“Leicester City” zvaigzne Ališa piedzīvoja pārsteigumu romantiskā atpūtā pludmalē, kad “Baller League” spēlētājs Montels nometās uz viena ceļa un bildināja viņu. Šveicē dzimusī sportiste vietnē “Instagram” publicēja fotogrāfijas no romantiskā brīža, pievienojot parakstu: “Uz visiem laikiem”.
Pāris jau maijā izraisīja runas par iespējamu saderināšanos, kad abi kopā apmeklēja juvelierizstrādājumu veikalu.
Pozējot līdzās viens otram, Montels toreiz publicēja slēdzenes un atslēgas emocijzīmi, liekot noprast, ka varētu gatavoties bildinājumam. Tomēr pāra pārstāvis tolaik noliedza, ka abi būtu saderinājušies.
Nav zināms, vai Ališa pati piedalījusies iespaidīgā dimanta gredzena izvēlē, kas redzams saderināšanās fotogrāfijās.
Ališa ir sešinieku futbola komandas “MVPs United” menedžere “The Baller League”, kurā spēlē arī Montels.
Pāris savas attiecības publiskoja janvārī, un kopš tā laika viss attīstījies ļoti strauji. “Visi par viņiem ļoti priecājas, lai gan sākumā daudzi domāja, ka tas būs tikai kaut kas nenopietns,” izteicās kāds pārim pietuvināts avots.
Ališa iepriekš četrus gadus bija attiecībās ar “Aston Villa” futbolistu Duglasu Luizu, taču pāris pērn izšķīrās. Vēl pirms šķiršanās abi 2024. gadā pārcēlās uz Itālijas klubu “Juventus” — Duglass pievienojās vīriešu komandai, bet Ališa spēlēja sieviešu komandā, kurai palīdzēja uzvarēt A sērijā.
Montels kļuva pazīstams pēc dalības realitātes šovā “Mīlestības sala” 2023. gadā, kur izveidoja pāri ar Liju Teilori, pirms 38. dienā tika izbalsots no šova.2025. gada janvārī viņš atgriezās, lai vēlreiz meklētu mīlestību šova “All Stars” versijā, taču tur pavadīja tikai piecas dienas.