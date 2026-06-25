Aļona Ostapenko pārliecinoši sasniedz sev veiksmīgā Īstbornas "WTA 250" turnīra pusfinālu
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko ceturtdien iekļuva Īstbornas "WTA 250" turnīra pusfinālā.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 35. vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, ar 6-3, 6-0 pārspēja Turcijas tenisisti Zejnepu Sonmezu, kura WTA rangā ieņem 54. vietu.
Ostapenko spēli sāka ar trim uzvarētiem geimiem un, lai arī septītajā geimā "sausā" zaudēja savas serves geimu, setu uzvarēja ar 6-3, setu noslēdzot ar "sauso" geimu, pašai servējot. Otrajā setā, kuru ar servi sāka turciete, Ostapenko ceturtajā geimā atspēlēja divas breikbumbas, taču setu "sausā" pabeidza ar otro mačbumbu pēc kārtas.
Back in the semifinals by the sea 🍦@JelenaOstapenk8 defeats Sonmez 6-3, 6-0!#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/y711OBfVHM— wta (@WTA) June 25, 2026
Īstbornā Ostapeko ir nopelnījusi 98 WTA ranga punktus. Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-2, 6-2 pārspēja britu sportisti Frančesku Džonsu (WTA 103.) un otrajā ar 3-6, 6-1, 6-2 uzvarēja Ungārijas sportisti Pannu Udvardi (WTA 71.). Turciete pirmajā kārtā ar 4-6, 6-2, 7-5 pārspēja Lielbritānijas tenisisti Herietu Dārtu (WTA 151.), bet otro kārtu Sonmeza pārvarēja bez cīņas, pretiniecei izstājoties. Abas tenisistes iepriekš kortā nebija tikušās.
Šosezon Latvijas tenisiste ir svinējusi 19 uzvaras 32 mačos. Sonmezas bilance šogad ir 25-15. Turnīra 2021. gada uzvarētāja Ostapenko nākamajā gadā tika līdz finālam, bet pērn cieta zaudējumu astotdaļfinālā. Latvijas tenisistei šī ir desmitā reize Īstbornas laukumos. Sonmeza pērn Īstbornā nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu un šogad pirmo reizi spēlē pamatturnīrā.
Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu spēlēja arī dubultspēļu sacensībās, kur ar trešo numuru turnīrā izliktais duets pēc iekļūšanas otrajā kārtā izstājās no turnīra. Par uzvaru pirmajā kārtā Ostapenko nopelnīja 54 pasaules ranga punktus. Īstbornas sacensības zāles seguma kortos beigsies sestdien.