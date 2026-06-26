Jānis Gailītis un basketbolisti pirms svarīgajām kvalifikācijas spēlēm uzsver atgriešanos pie uzvaru nesošām vērtībām
Svētdien, 21. jūnijā, dažas dienas pirms vasaras saulgriežiem gatavoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Nīderlandi 3. jūlijā un Austriju 6. jūlijā sāka Latvijas vīriešu basketbola izlase. Šodien plkst. 18:30 un svētdien, 28. jūnijā, 19:00 tā aizvadīs divas pārbaudes spēles - vispirms Igauniju, bet vēlāk Rīgā pret Gruziju.
Kvalifikācijas pirmās grupu kārtas tabula Latvijai nav iepriecinoša. Īsajā Sito Alonso laikā pie valstsvienības stūres tika izcīnīta viena uzvara pār Austriju, bet divas reizes pret Poliju un reizi pret Nīderlandi piedzīvotas neveiksmes. Lai iekļūtu nākamajā kvalifikācijas kārtā, jāiekļūst labāko trijniekā savā grupā. Alonso vietā tagad izlases groži nodoti Jāņa Gailīša rokās.
Latvijas spēle pret Poliju, kas beidzās ar sirdi plosošu pretinieku tālmetienu; 27.02.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien savā laukumā cieta pēdējās sekundes zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Poliju.
Atgriezusies latviešu valoda
“Pajautāju, vai visi saprot valodu. Tikai tad devām zaļo gaismu,” par faktu, ka pēc ilgāka pārtraukuma Latvijas izlases treniņš un sapulce notikusi latviešu valodā, izteicās treneris Jānis Gailītis. “Tas bija vispatīkamākais - sapulce un treniņš latviešu valodā,” trenerim piebalsoja kapteinis Rihards Lomažs. Gan viņš, gan Lomaža komandas biedrs Klaipēdas “Neptūnas”, Kārlis Šiliņš, norādīja, ka jaunas vēsmas ar trenera maiņu izlasē pa īstam nav ienākušas, jo Gailītis visiem ir labi zināms.
“Jānis to bija pelnījis. Ar viņu ir patīkami strādāt,” klāstīja Lomažs. Viņam aiz muguras karjeras viena no labākajām sezonām Klaipēdā, palīdzot vienībai tikt pie bronzas medaļām Lietuvas čempionātā. Rezultatīvāis sniegums pamanīts ne tikai klubā, bet visā pilsētā. “Pēdējā pasākumā teica, ka visu, ko vajag, varu dabūt. Tikai jāpaliek Klaipēdā vēl uz gadu,” smejoties teica izlases kapteinis. Viņš vēl nezinot, kur turpinās karjeru, jo vēlas nedaudz izprast situāciju tirgū un savas iespējamās opcijas.
“Treneris Gailītis ar izlasi bijis pēdējo lielo nogriezni, kas bijis visveiksmīgākais. Zinot izlases sistēmu, viņš ar savu redzējumu varēs to turpināt,” par jauno treneri pauda Šiliņš. Viņš sezonu sāka Turcijas klubā “Trabzonspor”, taču netika pie nozīmīga spēles laika, sezonas vidū mainot darbavietu. “Riharda atrašanās tur radīja papildus ieganstu. Man sieva ir liepājniece un Klaipēda ir stundas braucienā no Liepājas. Piekrišanai bija daudz plusu sakrājušies,” par nonākšanu Lietuvā teica Šiliņš, kurš bronzas sērijā pret Paņevežas “Lietkabelis” vienu no uzvarām atnesa ar pēdējo sekunžu tālmetienu.
“Šāds man bija pirmais karjerā. Pēc šī gūtā groza uz ielas vairākas priecīgas sejas nāca pretī,” par iegūto atpazīstamību stāstīja Šiliņš. Ja sarunas dienā viņš vēl nezināja, vai palikšot Klaipēdā, tad 25. jūnijā noskaidrojās, ka latviešu basketbolists karjeru turpinās Spānijas ACB līgā, "Basquet Coruna" sastāvā.
Skaidrs trenera vēstījums
Jau pirmajā sapulcē treneris Gailītis norādījis padotajiem, ko vēlas no viņiem sagaidīt. “Pārrunājām, kā esam izskatījušies, kad bijām vislabākie. Esam prasīgi pret enerģiju, agresivitāti, centieniem spēlēt kopā un lietām, kuras neprasa tik daudz talanta. No jaunajiem spēlētājiem mēs gribam nevis pieredzi, bet pienesumu. Līdz ar to no viņiem prasām lietas, kuras viņi var pienest. No pieredzējušākiem spēlētājiem gaidām kultūru un piemēru,” izsvērsti par gaidām no izlases spēlētājiem izteicās treneris.
“Mēs gribam spēlēt agresīvi un saliedēti,” trenera teikto sapulcē secināja Šiliņš. “Mums jāturpina tās vērtības, kas mums ir kā komandai. Jāturās pie tādām vērtībām kā pārliecību, enerģiju un aktivitāti. Tā mūsu izlase pēdējos gados izcīnījusi daudz uzvaru.”
“Nebija nekas ekstrēms. Ir mirkļi, kad spēlētāji viens pēc otra zināmu iemeslu dēļ netiek, taču tā ir katrā logā. Vienmēr esmu teicis - visi grib būt, neviens nav teicis, ka nekad nespēlēs. Ir piebildes par to, kā būs ar veselību un tā tālāk,” par iespējamām grūtībām ar sastāva komplektācijām atbildēja treneris. Šajā logā izlasei jāiztiek bez daudziem līderiem - Kristapa Porziņģa, Dāvja Bertāna, Rodiona un Artūra Kuruciem, Kristera Zorika, Andreja Gražuļa un vēl citiem. Pirmajā treniņā ieradies vēl nebija Turcijas čempions Artūrs Žagars, taču neilgi pēc pirmajiem treniņiem saspēles vadītājs pastiprinājis izlasi. Galvenais treneris nenoliedza, ka vasaras sākumā, kad vēl nesen noslēgušās sezonas, liek būt uzmanīgiem attiecībā uz spēlētāju veselībām.
Līdz ar vairāku vadošo spēlētāju iztrūkumu 17 basketbolistu rindās iekļauti vairākie jaunie un talantīgie basketbolisti. Otro izsaukumu uz izlasi saņēmis Ričards Aizpurs, kurš vēl nav debitējis pieaugušo valstsvienībā. Debijas reize pie lielās izlases kļuvusi Gunāram Grīnvaldam, kurš šajā sezonā debitēja Madrides “Real” un nākamajā sezonā pārcelsies uz NCAA. Treneris Gailītis norādīja, ka bijušas sarunas arī ar latviešu izcelsmes Bendžaminu Beruē, taču viņš šovasar spēlēs U-16 izlasē, bet pašlaik viņš piedalās turnīrā ASV.
“Noteikti, ka tas ir labi,” par jaunu seju parādīšanos Latvijas izlasē pauda Šiliņš. “Pats atceros savu pirmo uzaicinājumu, kurā ļāva sajust to garšu un citu līmeni. Tas nāk par labu gan viņiem, gan Latvijas basketbolam kopumā.”
💬 Jānis Gailītis: “Regularitāte ir līmenis. Līmenis nāk no personības.” 💪— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) June 25, 2026
🇪🇪 Igaunija - 🇱🇻 Latvija | 26.06. | 18:30
🇱🇻 Latvija - 🇬🇪 Gruzija | 28.06. | 19:00 | Biļetes: ➡️ https://t.co/g2DoCakYgx
➡️ Spēles tiešraidē skaties Tet+ Classic kanālā.#TrīsZvaigznes pic.twitter.com/a6klDbcdKB
Vispirms divas pārbaudes spēles
Bez galvenā trenera maiņas notikušas atsevišķas izmaiņas asistentu sakarā. Pie komandas vairs neatrodas Roberts Štelmahers un Dāvis Čoders. Gailītim palīdz Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, savukārt ar Valmieru trīs titulus izcīnījušais Kaspars Vecvagars šovasar strādā brīvprātīgā trenera statusā. Jaunais galvenais treneris norādīja, ka izlases treniņi ir atvērti jebkuram latviešu trenerim. Vismaz pirmajā treniņu dienā arēnā bija redzams jaunais VEF treneris Jevgeņijs Kosuškins.
“Artūrs ir vairāk atbildīgs par aizsardzību, bet Mārtiņš - uzbrukumu,” lomu sadalījumu ieskicēja treneris. “Mums jau arī būs vajadzīgs zināms laiks, lai sastrādātos un būtu efektīvi. No abiem redzu, ka viņi ir ļoti iesaistīti. Mums ir interesants kolektīvs, pat ļoti. Mārtiņš ir tāds agresīvāks, Artūrs mierīgāks un sistemātiskāks,” par saviem asistentiem turpināja Gailītis.
Pirms kvalifikācijas spēlēm jūlija ievadā Latvijas izlase aizvadīs divas pārbaudes spēles. Šodien Tallinā plkst. 18:30 plānota spēle pret Igauniju, savukārt divas dienas vēlāk Rīgā plkst. 19:00 pret Gruziju. “Tās būs ļoti labas spēles pret solīdiem pretiniekiem. Spēlēt Igaunijā vienmēr ir izaicinājums, bet Gruzija ir viena no jaudīgākajām izlasēm ar labiem centra spēlētājiem. Paši basketbolisti vienmēr grib spēlēt nevis trenēties.” Rihards Lomažs norādīja, ka, lai arī viņa sezona noslēgusies nesen, pārbaudes mači var nākt par labu gan trenerim, gan visai komandai. “Kā komandai šādas spēles vienmēr ir vērtīgas.”
Lielākais fokuss gan ir uz 3. un 6. jūlija spēlēm kvalifikācijas F grupā pret Nīderlandi un Austriju. Tajās vēl jānodrošina vieta labāko trijniekā un otrās kārtas sasniegšana, kur pretiniekos būs pavisam cita kalibra komandas - Eiropas un pasaules čempione Vācija, Horvātija un Izraēla.
“Mums jāsagatavo komanda, lai tā būtu labā kvalitātē. Ja būs laba kvalitāte un augsts enerģijas līmenis, tad uzvarēt būs lielāka iespēja. Spiediens? Te ir cilvēki, kam tā ir privilēģija, nevis bailes. Viņi ar nepacietību gaida šīs spēles, lai izdarītu, kas jāizdara,” atbildības slogu pirms šīm divām spēlēm raksturoja galvenais treneris. Vērtību skalai pieskārās kapteinis Lomažs.
“Mums jābūt agresīviem, ar enerģiju, vēlmi un personību. Tās ir lietas, kuras varam kontrolēt, neraugoties, pret ko spēlējam un kāds ir mūsu sastāvs. Šīs lietas varam darīt ļoti labā līmenī. Talants un meistarību, gribētu teikt, ir otršķirīgi. Ja ir laba enerģija, vēlme un degsme, tad to var piesegt. Kad šīs lietas darām labā līmenī, arī spēlējam labi.”
Ja izdosies sasniegt 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otro grupas posmu, tad nākamās spēles paredzētas augustā. Nav izslēgts, ka tad izlases sastāvs jau būs spēcīgāks.
🇱🇻 Latvijas vīriešu valstsvienības kandidāti gatavojoties FIBA 2027. gada 🏆 Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmā posma pēdējām spēlēm ar 🇳🇱 Nīderlandes un 🇦🇹 Austrijas izlasēm.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) June 17, 2026
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis:
💬 “Iedvesmojoša spēlētāju… pic.twitter.com/b0qyRYfMJn