Uz Pasaules kausa izslēgšanas spēlēm plāno mainīt 11 metru sitienu izlozi
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) vēlas mainīt uzvarētāju noskaidrošanas 11 metru sitienu sērijas izlozes kārtību Pasaules kausā (PK) pirms izslēgšanas spēļu sākuma, vēsta laikraksts "The Athletic".
FIFA plāno no izslēgšanas spēļu pirmās kārtas ieviest vienas monētas izlozes kārtību, nevis divu, kā bija līdz šim.
Patlaban noteikumi paredz, ka mača tiesnesim ir divas monētas. Pirmās monētas metiena uzvarētājs izvēlas, kura komanda sāks sitienu sēriju, bet otrās monētas metiena uzvarētājs izvēlas pusi, uz kuriem vārtiem tiks sists. Ja vienas komandas kapteinis ir veiksmīgs divas reizes, viņš var izvēlēties abas reizes.
Jaunā kārtība paredz vienu monētas metienu, kur uzvarētājs izvēlas vienu no divām iespējām - sist pirmajiem vai sist konkrētajos vārtos. Otras komandas kapteinim paliktu otra izvēle.
Lai jaunie noteikumi stātos spēkā, Starptautiskajai Futbola asociāciju valdei (IFAB) tie jāpieņem pirms PK izslēgšanas spēļu sākuma 28. jūnijā.
Pagaidām nav zināms, vai šie noteikumi, ja tie tiks pieņemti, paliks spēkā citos turnīros arī pēc šī gada Pasaules kausa izcīņas.