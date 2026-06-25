VIDEO: Krištianu Ronaldu pamatīgi aizsviļas pēc žurnālistu jautājumiem par Lionelu Mesi
Līgo dienā pirmos vārtus 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā Portugāles labā guva Krištianu Ronaldu, kurš pēc spēles gan nebija priecīgs par sev adresētajiem jautājumiem.
Spēlē pret Uzbekistānu, kurā Portugāle izcīnīja pirmo uzvaru turnīrā (5:0), Krištianu Ronaldu izcēlās ar diviem gūtajiem vārtiem, un vismaz divas reizes bija tuvu "hat-trick" noformēšanai. Līdz ar gūtajiem vārtiem Ronaldu tagad iesitis sešos finālturnīros.
Viņa karjeras lielākais konkurents Lionels Mesi no Argentīnas pirmo divu spēļu laikā paspējis gūt jau piecus vārtus un tādējādi kļūt par visu laiku rezultatīvāko futbolistu Pasaules kausa vēsturē. Jāmin, ka Mesi iesitis visus Argentīnas vārtus pagaidām turnīrā.
🚨 Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Pēc spēles Ronaldu atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, taču daudzi no tiem bija saistībā ar argentīnieti Mesi. Laika gaitā tas sāka kaitināt 41 gadu veco futbolistu, kurš aicināja izbeigt uzdot šādus jautājumus, bet pēc viena no tiem jau sāka dusmoties. "Nākamais jautājums," teica Ronaldu.
Žurnālisti gan turpināja portugāli tincināt par Mesi tēmu, kas lika viņam aizsvilties vēl vairāk. "Man ir pilnīgi vienalga par citiem," dusmojoties, jau atbildēja futbola superzvaigzne, pametot intervijām atvēlēto vietu. "Mbapē arī guva vārtus," atbildi, jau ejot prom, noslēdza Ronaldu.
Pēc divām nedēļām Pasaules kausā rezultatīvākais ar pieciem gūtajiem vārtiem ir tieši Mesi. Viņa tuvākie sekotāji ar četriem gūtajiem vārtiem ir brazīlietis Vinisiuss Žuniors, francūzis Kilians Mbapē un norvēģis Ērlings Holanns.