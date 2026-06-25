Inčukalnā pirmo reizi norisināsies Pasaules kausa posms konkūrā
No 24. līdz 26. jūlijam Inčukalnā “Jauno jātnieku skolas” sporta centrā norisināsies pasaules kausa posms konkūrā (šķēršļu pārvarēšanā) “CSI2*-W Inchukalns 2026”, kas pulcēs profesionālus sportistus, jaunos jātniekus un perspektīvos zirgus no Latvijas un ārvalstīm.
Sacensības notiks Starptautiskās Jātnieku federācijas (FEI) paspārnē un būs nozīmīgs jāšanas sporta notikums Baltijas reģionā 2026. gada sezonā, kurā redzēt starptautiska mēroga sportistus un zirgus.
Trīs dienu garumā skatītājiem būs iespēja vērot augsta līmeņa konkūra maršrutus vairākās starptautiskās kategorijās – CSI2*-W, CSI1*, CSIYH1* un CSIJ-A. Sacensībās startēs pieredzējuši sportisti, jaunie jātnieki un jaunzirgi, demonstrējot savu sagatavotību un meistarību starptautiskā līmenī. Jaunzirgu klasēs paredzēta dalība sešus un septiņus gadus veciem zirgiem, veicinot nākotnes sporta zirgu attīstību un sagatavošanu augsta līmeņa sacensībām. Sacensības kļūs par nozīmīgu tikšanās vietu sportistiem, treneriem, zirgu īpašniekiem un jāšanas sporta profesionāļiem no dažādām Eiropas valstīm.
“Šogad šīs ir vienīgās šāda līmeņa starptautiskās konkūra sacensības Latvijā, un tas piešķir tām īpašu nozīmi sporta kalendārā un Latvijas jāšanas sporta attīstībā,” norāda sacensību galvenais tiesnesis Dainis Līvmanis. Pasaules kausa posms konkūrā “CSI2*-W Inchukalns 2026” vienlaikus būs būtisks ieguldījums sporta tūrisma attīstībā Latvijā, piesaistot ārvalstu viesus, sporta komandas un līdzjutējus. Pasākums veicinās Latvijas kā starptautisku jāšanas sporta sacensību norises vietas reputāciju Baltijas un Eiropas mērogā. Būtisku atbalstu sacensību organizēšanā sniedz arī Siguldas novada pašvaldība, sekmējot starptautiska mēroga sporta notikumu attīstību reģionā un stiprinot Siguldas novada atpazīstamību kā aktīva sporta un tūrisma centra vietu.
Norises vieta Inčukalnā tiks pielāgota starptautisko sacensību standartiem, nodrošinot profesionālu infrastruktūru sportistiem, zirgiem un skatītājiem. Organizatori paredzējuši pilnu veterināro, medicīnisko un tehnisko nodrošinājumu, kā arī drošības un zirgu labturības prasību ievērošanu atbilstoši FEI standartiem. FEI noteiktais Zirgu labturības kodekss paredz, ka visos sporta un sacensību posmos zirga veselība, drošība un labbūtība ir prioritāte pār jebkādiem sportiskiem vai komerciāliem apsvērumiem.
Papildu informācija par sacensību programmu, aktualitātēm un norisi tiks publicēta "Young riders school" sociālajos tīklos un mājaslapā www.latvianhorses.lv.