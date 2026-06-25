Noskaidrosies nākamās Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēļu dalībnieces
Šodien Pasaules kausa finālturnīrā futbolā tiks aizvadītas vēl sešas apakšgrupu pēdējās, trešās kārtas spēles un kļūs zināmas vēl vairākas izlases, kas piedalīsies izslēgšanas mačos.
Plkst. 23:00 pēc Latvijas laika E apakšgrupā Filadelfijā tiksies Kirasao ar Kotdivuāru un Istraterfordā Ekvadora cīnīsies ar Vāciju. Plkst. 2:00 F apakšgrupā Ārlingtonā būs Japānas un Zviedrijas duelis, bet Kanzassitijā cīnīsies Nīderlande un Tunisija. Savukārt plkst. 5:00 D apakšgrupā Inglvudā viena no mājiniecēm ASV spēkosies ar Turciju, bet Santaklarā būs Paragvajas un Austrālijas mačs. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No ceturtdienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta vienai no trim mājiniecēm ASV un Vācijas izlasei, bet uz dalību "play-off" vairs necer Turcija un Tunisija. No pārējām grupām "play-off" ceļazīmes jau ieguvušas Meksika, DĀR, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija.
E grupā pirmās kārtas mačos Vācija ar 7:1 sagrāva PK debitanti Kirasao, bet Kotdivuāra ar 1:0 pārspēja Ekvadoru, kamēr otrajā kārtā vācieši ar 2:1 apspēlēja Kotdivuāru, bet Ekvadora spēlēja neizšķirti 0:0 ar Kirasao. Grupas kopvērtējumā pirms noslēdzošās kārtas Vācijai ir seši punkti, Kotdivuārai - trīs, bet pa punktam izcīnījušas Ekvadoras un Kirasao izlases.
F grupā par pirmo vietu turpina sacensties trīs izlases - tur pirmajos mačos Nīderlande spēlēja neizšķirti 2:2 ar Japānu, kamēr Zviedrija ar 5:1 sagrāva Tunisiju, bet otrajās spēlēs nīderlandieši ar 5:1 sagrāva zviedrus un Japāna ar 4:0 sakāva Tunisijas izlasi. Līdz ar to pirms trešās kārtas mačiem Nīderlandei un Japānai ir četri punkti, trīs punkti ir Zviedrijai, bet Tunisijas izlasei pie punktiem nav tikusi.
Visbeidzot, D grupā pirmajās divās kārtās ASV ar 4:1 pieveica Paragvaju un ar 2:0 pārspēja Austrāliju, kā arī austrālieši ar 2:0 apspēlēja Turciju, kuru Paragvaja uzvarēja ar 1:0. Tādējādi pēc divām kārtām ASV ir seši punkti, Austrālijai un Paragvajai pa trim punktiem, bet Turcija ir bez punktiem.
World Cup scenarios for Thursday:— Matthew Daley (@MattDaleyOH) June 25, 2026
GROUP D
This one is easy. The U.S. has won the group, Turkey has already been eliminated.
If Australia wins or draws versus Paraguay, they finish 2nd and Paraguay 3rd. If Australia loses, Paraguay advances in second place and Australia must…
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.
This is how the third-place table is shaping up at the 2026 World Cup.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 25, 2026
Scotland's chances of going through are... precarious. They have a 38% chance of going through to the last 32 according to The Athletic's live projection tool.
Ecuador, Sweden and Paraguay play on Thursday.… pic.twitter.com/HKYUClyGk4