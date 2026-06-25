"Ghetto Games" Valmierā pulcēs ielu sporta un jauniešu kultūras cienītājus
Šajā svētdienā, 28. jūnijā, pie Valmieras Olimpiskā centra norisināsies "Ghetto Games Valmiera" – viens no lielākajiem ielu sporta un jauniešu kultūras notikumiem.
Pasākuma centrā būs aizraujoši turnīri trīs disciplīnās – "Ghetto Football", "Ghetto Basket" un "Ghetto Floorball". Paralēli sportiskajām aktivitātēm apmeklētājiem būs pieejama izklaides programma, aktivitātes visai ģimenei, ielu ēdienu zona un "Ghetto Shop" stends.
Valmiera jau vairākus gadus ir viena no spēcīgākajām "Ghetto Games" kustības pieturvietām, un arī šogad notikums stiprinās vietējo jauniešu līdzdalību sportā. Dalība turnīros Valmieras novada iedzīvotājiem būs bez maksas. Arī ieeja pasākumā būs bez maksas.
Pasākuma programma
Plkst. 11.00–12.00 – reģistrācija, iepriekš piesakoties play.ghetto.lv
Plkst. 12.00 – "Ghetto Games Valmiera" oficiālā atklāšana
Plkst. 12.00–18.00 – "Ghetto Football", "Ghetto Basket" un "Ghetto Floorball" turnīri
Norises vieta: pie Valmieras Olimpiskā centra.
"Ghetto Football" vecuma grupas:
U12 – 2013. gadā dzimušie un jaunāki
U14 – 2011. gadā dzimušie un jaunāki
U16 – 2009. gadā dzimušie un jaunāki
17+ – bez vecuma ierobežojumiem
"Ghetto Basket" vecuma grupas:
U12 – 2013. gadā dzimušie un jaunāki
U14 – 2011. gadā dzimušie un jaunāki
U16 – 2009. gadā dzimušie un jaunāki
OPEN – bez vecuma ierobežojumiem
LADY – bez vecuma ierobežojumiem
Ghetto Floorball vecuma grupas:
U10 – 2015. gadā dzimušie un jaunāki
U12 – 2013. gadā dzimušie un jaunāki
U14 – 2011. gadā dzimušie un jaunāki
U16 – 2009. gadā dzimušie un jaunāki
Grandi – bez vecuma ierobežojumiem