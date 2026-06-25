Austrijas izlasei Pasaules kausa kvalifikācijā pret Latviju būs jāiztiek bez vienīgā NBA basketbolista
Pirms jūlija sākumā gaidāmā noslēdzošā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās apakšgrupu kārtas pēdējā loga 13 spēlētāju sastāvu paziņojusi Latvijas pretiniece Austrija.
Ja vēl paplašinātajā kandidātu sarakstā atradās NBA spēlējošais vienīgais austrietis Jākobs Poeltls, tad 13 spēlētāju rindās viņa uzvārda vairs nav. Kā norādījusi Austrijas Basketbola federācija, tad viņa dalība izlasē būtu iespējama vien augusta spēlēs, ja vien tām austrieši spēs kvalificēties un pats būs pietiekami labā sportiskajā formā.
NBA karjerā Poeltls spēlējis tikai divās komandās - Sanantonio "Spurs" un Toronto "Raptors". Kanādas vienīgajā NBA klubā viņš pagājušajā sezonā 46 spēlēs guva vidēji 10,7 punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem. NBA karjerā viņš aizvadījis 641 regulārā turnīra spēli (9,1 punkts, septiņas bumbas zem groziem), kā arī 29 izslēgšanas spēles (5,5 punkti, piecas bumbas zem groziem). Pagājušajā sezonā Poeltla pieejamību ierobežoja traumas, bet spēkā esošs līgums 30 gadus vecajam basketbolistam ir līdz 2029./2030. gada beigām.
Poeltls nav vienīgais spēlētājs, kurš jūlija logā nevarēs palīdzēt Austrijai. No elkoņa traumas turpina atgūties Silvens Landesbergs. Trauma liegs spēlēt arī līdz šim Austrijas rezultatīvākajam spēlētājam kvalifikācijā (vidēji 19,8 punkti) Bogičam Vujosevičam. Savainojumus ārstē arī tādi basketbolisti kā Mārvins Ogunsipe, Luka Brajkovičs, Omers Suljanovičs un citi. Uz izlasi nepalaida četrus basketbolistus (Imranu Suljanoviču, Alekseju Kostiču, Benjaminu Šūcu un Rašānu Mbembu) no koledžu basketbola komandām NCAA, bet vēl trīs spēlētāji nav pieejami personisku motīvu dēļ.
Līdz ar to jūlija loga spēlēs Austrijas izlasē var debitēt veseli seši basketbolisti - pieci no vietējās līgas komandām un viens, kurš pēdējo sezonu pabeidza NCAA. Dienvidkarolīnas "Gamecocks" sezonu pavadīja 22 gadus vecais Nordins Kapičs, kuram 22 spēlēs 10,8 minūtes laukumā un pieticīga statistika (3,9 punkti, divas atlēkušās bumbas).
"Nepieejamo spēlētāju skaits šim logam ir ļoti liels," Austrijas Basketbola federācijai izteicās izlases galvenais treneris Aramiss Nagličs. "Izveidot konkurētspējīgu komandu, kas atbilst mūsu profilam, lai turpinātu veiksmīgo darbu, bija ļoti grūti. Lai arī mums trūkst daudz spēlētāju, esam izveidojuši labu balansu komandā. Garantēju, ka pret Poliju un Latviju atdosim visus spēkus 40 minūtēs, lai varētu izcīnīt uzvaras."
F grupā Austrijai un Latvijai paredzēta spēle pēdējā kārtā, 6. jūlijā Rīgā. Tieši pret austriešiem pagaidām izcīnīta Latvijas vienīgā uzvara kvalifikācijā. Pirms tam 3. jūlijā Latvijas izlase izbraukumā cīnīsies pret Nīderlandi, bet austrieši - grupas līderi Poliju. Nākamo grupas fāzi sasniegs trīs labākās F grupas valstsvienības, kas nokļūs vienā grupā ar trim labākajām no E grupas (Horvātiju, Vāciju un Izraēlu).
Austrijas sastāvs spēlēm pret Poliju un Latviju:
Erols Eršeks ("MLP Academics", Vācija), Daniels Frīdrihs ("Raiffeisen Swans", Austrija), Miro Zapfs ("Raiffeisen Swans", Austrija), Niko Zeležniks ("Karbon-X Dukes", Austrija), Timo Lanmillers ("Rasta Vechta", Vācija), Florians Kopels ("Unger Steel Gunners", Austrija), Edi Patekars ("Unger Steel Gunners", Austrija), Daniels Grgičs ("Hefte Helfen Bulls", Austrija), Nordins Kapičs (Dienvidkarolīnas universitāte, NCAA), Fins Šūts (Jūtas universitāte, NCAA), Ēriks Dītzs ("Lions", Austrija), Elvirs Jakupovičs ("Raiffeisen Flyers", Austrija), Stārlins Inoa ("Raiffeisen Flyers", Austrija)