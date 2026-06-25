SOK lemj finansiāli atalgot olimpiešus par dalību olimpiskajās spēlēs
Saskaņā ar jauno Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) programmu, katrs olimpietis, kurš startēs olimpiskajās spēlēs, varēs saņemt finansiālo atlīdzību, trešdien pavēstīja SOK.
SOK jaunajā programmā atlīdzība, kas paredzēta 10 000 ASV dolāru (8800 eiro) apmērā, tiek saukta par stipendiju, kurai var pieteikties jebkurš olimpietis pēc starta olimpiskajās spēlēs. Stipendijai varēs pieteikties arī 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu dalībnieki, tostarp visi no Latvijas delegācijas.
"Šī stipendija izveidota, lai atbalstītu olimpiešu sportistu karjeru vai olimpiešu karjeras maiņu pēc sportista karjeras noslēgšanas," teikts SOK paziņojumā, piebilstot, ka katram olimpisko spēļu ciklam tiks atvēlēts 140 miljonu ASV dolāru fonds (123 miljoni eiro).
Atalgojums olimpiskajās spēlēs vienmēr ir bijis delikāts jautājums, ņemot vērā, ka šīs kustības sākotnējie ideāli balstījās uz amatieru sportu, taču šobrīd nepieciešama jauna pieeja, jo vairāku valstu sportisti cīnās par valsts finansiālu atbalstu un ne katrs sportists spēj sevi popularizēt, piesaistot sponsorus.
"Šī dotācija būs pieejama ikvienam olimpietim. Ne tikai medaļu ieguvējiem. Ne tikai sportistiem no noteiktām valstīm. Katram olimpietim. Jo katrs olimpietis ir veicis upurus, lai sasniegtu olimpiskās spēles," norādīja SOK Atlētu komisijas pārstāvis bijušais Spānijas basketbolists Pau Gasols.
Vienīgie olimpieši, kuriem šī stipendija nav pieejama, ir tie, kuri pārkāpuši antidopinga noteikumus vai SOK ētikas kodeksu, dalības nosacījumus vai Olimpisko hartu.