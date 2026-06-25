Igaunis Vēsārs pēc NBA drafta nonāk "Hawks" vienībā
Igauņu centra spēlētājs Henri Vēsārs trešdien tika izraudzīts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) drafta otrajā kārtā un nonāca Atlantas "Hawks" rindās.
22 gadus veco igauni otrajā kārtā ar kopējo 52. numuru draftēja Losandželosas "Clippers", taču maiņas darījumā viņš nonāca "Hawks" sastāvā.
Vēsārs kļuvis par otro igauni, kurš izvēlēts NBA draftā - 1996. gadā kā pirmais tika draftēts Martins Mīrseps.
Vēsārs iepriekšējo sezonu pavadīja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Ziemeļkarolīnas universitātes "Tar Heels" komandā, kur vidēji mačā izcēlās ar 17 gūtiem punktiem un 8,7 izcīnītām atlēkušajām bumbām. Pirms tam vēl divas pilnas sezonas viņš pavadīja citā NCAA vienībā Arizonas universitātes "Wildcats".
"Clippers" trīs komandu maiņas darījumā no "Hawks" ieguva ar 57. numuru draftēto franču centru Narsisu Ngoju un naudas kompensāciju, kā arī no Hjūstonas "Rockets" ar 55. numuru draftēto uzbrucēju Niku Martinelli. Savukārt "Rockets" ieguva naudas kompensāciju no "Clippers".
Jau ziņots, ka otrdien NBA drafta pirmajā kārtā ar pirmo numuru Vašingtonas "Wizards" izraudzījās uzbrucēju Anisetu Dibancu.
19 gadus vecais Dibanca aizvadījis vienu gadu koledžu basketbolā, pārstāvot Brigama Janga universitāti NCAA. Vidēji mačā viņš guva 25,5 punktus, izcīnīja 6,8 atlēkušās bumbas un atdeva 3,7 rezultatīvas piespēles.
Ar otro numuru Jūtas "Jazz" izvēlējās Kanzasas universitātes komandas aizsargu Derinu Pītersonu, kā trešais draftā tika izvēlēts Djūka universitātes komandas uzbrucējs Kemerons Būzers, kurš nonāca Memfisas "Grizzlies" rīcībā, bet ar ceturto numuru Ziemeļkarolīnas universitātes vienības uzbrucēju Kelebu Vilsonu izvēlējās Čikāgas "Bulls".
Latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" pirmajā kārtā izraudzījās NCAA čempionu no Mičiganas universitātes dominikāņu uzbrucēju Jakselu Lendeborgu, bet otrajā kārtā ar 54. numuru ieguva aizsargu Ladžaju Džounsu no Floridas valsts universitātes.
Kopumā NBA divās kārtās tika draftēti 60 jaunie basketbolisti.