Meksikas izlase izcīna trešo uzvaru Pasaules kausa grupu turnīrā
Meksikas futbola izlase trešdien izcīnīja trešo uzvaru Pasaules kausa (PK) finālturnīrā, apakšgrupas spēles noslēdzot bez ielaistiem vārtiem.
Viena no turnīra mājiniecēm Meksikas valstsvienība A grupas trešās kārtas mačā ar 3:0 (0:0) pārspēja Čehijas izlasi, tiekot pie trešā panākuma trīs spēlēs. Pirmajās divās kārtās meksikāņi ar 2:0 pieveica Dienvidāfrikas Republiku (DĀR) un ar 1:0 pārspēja Dienvidkoreju.
Mačā ar Čehijas izlasi meksikāņi vadībā izvirzījās 55. minūtē, kad precīzi sita Mateo Čavess, bet sešas minūtes vēlāk Hulians Kinjoness panāca 2:0 mājinieku labā. Punktu čehu dalībai turnīrā pielika Alvaro Fidalgo ar precīzu sitienu kompensācijas laikā.
Meksikas izlases rindās mača 78. minūtē laukumā uz maiņu devās vārtsargs Giljermo Očoa, kļūstot par trešo spēlētāju vēsturē, kurš piedalījies sešos PK finālturnīros. Pirms viņa to šajā turnīrā paveica argentīnietis Lionels Mesi un Krištianu Ronaldu no Portugāles.
40 gadus vecais Očoa, kuram šī bija 153. spēle valstsvienības rindās, pēc šī turnīra plāno noslēgt karjeru izlasē. Līdz ar došanos laukumā šajā mačā viņš kļuvis par visu laiku vecāko meksikāņu spēlētāju PK finālturnīros.
Kā otrā izlase no A grupas izslēgšanas spēlēm kvalificējās DĀR valstsvienība, kas cīņā par otro vietu grupā ar 1:0 (0:0) pieveica Dienvidkoreju.
Vienīgos vārtus DĀR izlases rindās mača 63. minūtē guva Tapelo Maseko, ļaujot savai valstsvienībai pirmo reizi vēsturē iekļūt PK finālturnīra izslēgšanas spēlēs. Pēc zaudējuma meksikāņiem pirmajā kārtā, otrajā mačā DĀR cīnījās neizšķirti 1:1 ar Čehiju.
A grupas kopvērtējumā Meksikas izlase ar deviņiem punktiem ieņēma pirmo vietu, DĀR ar četriem punktiem ierindojās otrajā pozīcijā, bet trešo vietu ar trim punktiem par uzvaru 2:1 pār čehiem izcīnīja Dienvidkoreja, kura nākamajā kārtā var iekļūt, ja būs viena no astoņām labākajām trešo vietu ieguvējām no 12 grupām. Čehijas izlase ar vienu punktu grupā palika ceturtajā vietā un turnīrs tai ir noslēdzies.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.