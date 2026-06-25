Brazīlijas un Marokas futbolisti PK grupu turnīru noslēdz bez zaudējumiem
Brazīlijas un Marokas futbolisti trešdien nodrošināja vietu Pasaules kausa (PK) finālturnīra izslēgšanas spēlēs, grupu turnīru noslēdzot bez zaudējumiem.
C grupas trešās kārtas mačos brazīlieši ar 3:0 (2:0) pārspēja Skotijas izlasi, bet Marokas valstsvienība ar 4:2 (2:2) pieveica Haiti.
Brazīlijas izlases rindās pirmajā puslaikā divus vārtus guva Vinisiuss Žuniors, bet otrajā puslaikā vēl vienu bumbu skotu vārtos raidīja Mateuss Kunja. Žuniors šajā spēlē guva trīs vārtus, tomēr pārkāpuma dēļ netika ieskaitīts viņa precīzais sitiens pirmā puslaika vidū.
Brazīlijas izlases rindās šajā mačā laukumā atgriezās Neimars, kurš valstsvienībā nebija spēlējis kopš 2023. gada oktobra. PK finālturnīra pirmos divus mačus viņš izlaida savainojuma dēļ, bet cīņā ar Skotijas valstsvienību laukumā devās uz maiņu 76. minūtē.
Tikmēr Marokas izlase divas reizes mača gaitā pret Haiti nonāca iedzinējos, tomēr spēja atspēlēties un izcīnīt trīs punktus.
Spēles desmitajā minūtē pēc Lenija Džozefa sitiena no tuvas distances bumba pa muguru trāpīja Marokas vārtsargam Jasinam Bonū, rezultātam kļūstot 1:0 Haiti izlases labā, bet 39. minūtē Ašrafs Hakimi panāca 1:1. Mača 43. minūtē Vilsons Isidors vēlreiz vadībā izvirzīja Haiti, bumbu no apmēram 20 metriem vārtu augšējā kreisajā stūrī, tomēr pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc Hakimi piespēles līdzsvaru uz tablo atjaunoja Ismaels Saibari.
Vadību Marokas izlase ieguva spēles 78. minūtē pēc Sufiana Rahimi precīzā sitiena, bet beigu rezultātu 4:2 mača 89. minūtē panāca Gesims Jasins.
Pirmajās divās C grupas kārtās Brazīlija cīnījās neizšķirti 1:1 ar Maroku un ar 3:0 pārspēja Haiti, marokāņi ar 1:0 uzvarēja Skotiju, bet skoti ar 1:0 pārspēja Haiti.
C grupas kopvērtējumā pirmās divas vietas ieņēma Brazīlijas un Marokas izlases, kuras iekrāja pa septiņiem punktiem trīs mačos. Pateicoties labākai gūto un zaudēto vārtu attiecībai, pirmie grupā finišēja brazīlieši, bet otrie - marokāņi. Skotijas izlase ar trim punktiem ierindojās trešajā vietā un nākamajā kārtā var iekļūt, ja būs viena no astoņām labākajām trešo vietu ieguvējām no 12 grupām. Haiti turnīrā palika bez punktiem un turnīrs tai ir noslēdzies.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.