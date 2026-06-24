Katarai Pasaules kauss beidzies, bet Bosnija un Hercegovina vēl cer uz brīnumu
Sietlā aizvadītajā Pasaules kausa B grupas noslēdzošajā mačā Bosnijas un Hercegovinas futbola izlase demonstrēja pārliecinošu sniegumu, ar rezultātu 3:1 (2:1) pārspējot Kataru. Šis panākums bosniešiem ļauj saglabāt cerības uz iekļūšanu turnīra astotdaļfinālā, kamēr 2022. gada čempionāta saimniekiem katariešiem šis Pasaules kauss ir noslēdzies.
Jau no pirmajām minūtēm laukumā saimniekoja Bosnijas un Hercegovinas futbolisti. Likumsakarīgi, ka spēles 29. minūtē iniciatīva vainagojās panākumiem – Kerims Alajbegovičs meistarīgi apspēlēja vairākus pretinieku aizsargus un no soda laukuma robežas precīzi atklāja mača rezultātu. Situācija Kataras izlasei kļuva vēl drūmāka jau pēc piecām minūtēm, kad aizsargs Sultans Al-Brake, cenšoties bloķēt pretinieku sitienu, neveiksmīgi raidīja bumbu savos vārtos, panākot 2:0 bosniešu labā.
Pirmā puslaika izskaņā Katarai gan izdevās atjaunot nelielu intrigu. Pēc precīza Hasana Al-Haidosa sitiena no tuvas distances rezultāta starpība tika samazināta līdz minimumam.
Otrajā spēles daļā katarieši izmisīgi centās lauzt cīņas gaitu. Nedaudz vairāk kā desmit minūtes pēc puslaika sākuma viņiem padevās bīstams pretuzbrukums, taču sitiens nebija precīzs un bumba trāpīja pa vārtu tīklu no ārpuses. Punktu spēlei nepilnas desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pielika Ermins Mahmičs. Pēc pamatīgas burzmas Kataras soda laukumā viņš izrādījās visveiklākais, izcīnot bumbu un raidot to vārtos – 3:1. Atlikušajā laikā Bosnija un Hercegovina droši nosargāja iekrāto pārsvaru un svinēja uzvaru.
Pēc trīs aizvadītām kārtām B grupā uzvaru ar septiņiem punktiem izcīnīja Šveice, bet otro vietu un automātisku ceļazīmi uz izslēgšanas spēlēm ar četriem punktiem nodrošināja Kanāda. Bosnijai un Hercegovinai arī izdevās iekrāt četrus punktus, taču sliktāka gūto un zaudēto vārtu attiecība komandu ierindoja trešajā pozīcijā.
Tagad bosniešiem atliek cerēt uz labvēlīgiem rezultātiem citās grupās, jo astotdaļfinālā iekļūs ne tikai katras grupas divas spēcīgākās vienības, bet arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas no visām 12 apakšgrupām. Katara ar vienu izcīnītu punktu palika pēdējā vietā un dodas mājās.
Pasaules kausa finālturnīrs, kurā pirmo reizi vēsturē piedalās 48 komandas un kas norisinās ASV, Kanādā un Meksikā, turpina uzņemt apgriezienus. Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, un jau tagad vietu izslēgšanas spēlēs nodrošinājušas tādas futbola lielvalstis kā ASV, Vācija, Francija, Argentīna un Kolumbija. Jaunie pasaules čempioni tiks kronēti 19. jūlijā.