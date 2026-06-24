Šveice sarūgtina mājiniekus, taču cīņu par Pasaules kausu turpinās arī Kanāda
Šveices un Kanādas futbolisti trešdien nodrošināja vietu Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīrā.
B grupas mačā Šveice ar 2:1 (0:0) apspēlēja Kanādu, nodrošinot pirmo vietu apakšgrupā. Pēc spēlētām desmit minūtēm šveicieši varēja izvirzīties vadībā, taču kanādiešu vārtsargs atvairīja sitienu. Dažas minūtes vēlāk ar pretuzbrukumu atbildēja Kanāda, bet tika fiksēta aizmugure.
Pēc atvēsināšanās pārtraukuma pie dzeltenajām kartītēm tika šveicietis Granits Džaka, bet Kanādas izlasē pie brīdinājuma tika Kails Larins, abiem saņemot brīdinājumus par nesportisku uzvedību. Turpinājumā abas vienības vēl apmainījās ar uzbrukumiem, taču puslaiks noslēdzās bez gūtiem vārtiem.
Otrajā puslaikā Šveicei vajadzēja mazāk kā minūti, lai izvirzītos vadībā, kad Johans Manzambi pretinieku soda laukumā atrada pilnīgi brīvu Rubenu Vargasu, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu.
Aptuveni desmit minūtes vēlāk Šveices pārsvaru dubultoja Manzabi, raidot bumbu kanādiešu vārtos pēc Brēla Embolo piespēles.Īsi pēc atvēsināšanās pārtraukuma kanādieši atguva vienus vārtus, precīzam esot Promisam Deividam.
Kompensācijas laikā Kanāda vēl tika pie stūra sitiena, kuru veiksmīgi izdevās centrēt, taču bumbu noķēra Šveices vārtsargs Gregors Kobels, kurš kompensācijas laikā vēl pāris reizes tvēra bumbu, nosargājot šveiciešu uzvaru.
Savukārt paralēli Sietlā notikušajā otrā B grupas mačā Bosnija un Hercegovina ar 3:1 (2:1) uzvarēja Kataru.
Pirmā puslaika ievadā iniciatīva piederēja Bosnijai un Hercegovinai, un 29. minūtē Kataras vārtos bumbu nogādāja Kerims Alajbegovičs, kurš apspēlēja vairākus aizsargus un gandrīz no soda laukuma sita precīzi.
Piecas minūtes vēlāk katarietis Sultans Al-Brake pie saviem vārtiem mēģināja bloķēt bosniešu sitienu, taču bumba pēc viņa pieskāriena nonāca Kataras vārtos, rezultātam kļūstot 2:0 Bosnijas un Hercegovinas labā.
Pirmā puslaika izskaņā katarieši atguva vienu vārtus pēc tam, kad no tuvas distances pretinieku vārtos bumbu nogādāja Hasans Al-Haidoss.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nedaudz vairāk kā desmit minūtēm katariešiem padevās pretuzbrukums, taču bumba trāpīja pa vārtu sāniem.
Nepilnas desmit minūtes līdz pamatlaika beigām bosniešiem divu vārtu pārsvaru atjaunoja Ermins Mahmičs, kurš pēc drūzmas katariešu soda laukumā tika pie bumbas un pārspēja pretinieku vārtsargu. Atlikušajā spēles daļā Bosnija un Hercegovina nosargāja uzvaru.
Pēc trīs spēļu kārtām Šveice ar septiņiem punktiem ieņēma pirmo vietu, bet otrā ar četriem punktiem bija Kanāda, abām vienībām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Bosnija un Hercegovina ar četriem punktiem, bet sliktāku gūto un zaudēto vārtu attiecību, bija trešā, kamēr Katara ar vienu punktu noslēdza turnīru ceturtajā vietā.
Bosnija un Hercegovina vēl var iekļūt izslēgšanas turnīrā kā viena no astoņām labākajām trešo vietu ieguvējām.
Pirmās spēles B grupā noslēdzās neizšķirti 1:1, kanādiešiem tiekoties ar bosniešiem un katariešiem - ar šveiciešiem. Otrajā kārtā Šveice ar 4:1 pārspēja Bosniju un Hercegovinu, bet Kanāda ar 6:0 sagrāva Kataru.
Naktī uz ceturtdienu plkst. 1 C apakšgrupā Atlantā būs Marokas un Haiti duelis, bet Maiamigārdensā cīnīsies Skotija un Brazīlija. Visbeidzot plkst. 4 A apakšgrupā Mehiko Čehija spēkosies ar Meksiku, bet Monterejā būs Dienvidkorejas un Dienvidāfrikas mačs.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No trešdienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta arī vienai no trīs mājiniecēm Meksikai, bet uz dalību "play-off" vairs necer Haiti. No pārējām grupām "play-off" ceļazīmes jau ieguvušas ASV, Vācija, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.