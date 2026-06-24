Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja nodrošināja vietu Vimbldonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas sacensību trešajā kārtā.
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Šodien 22:53
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja iekļūst Vimbldonas kvalifikācijas turnīra izšķirošajā kārtā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien Londonā nodrošināja vietu Vimbldonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas sacensību trešajā kārtā.
Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 102. vietu un kvalifikācijas sacensībās ir izsēta ar sesto numuru, otrajā kārtā ar 6-4, 1-6, 6-2 apspēlēja japānieti Nao Hibino (WTA 247.). Par panākumu Latvijas tenisiste nopelnīja 30 pasaules ranga punktus.
Izšķirošajā cīņā par iekļūšanu sezonas trešā "Grand Slam" turnīra pamatsacensībās Semeņistaja spēkosies ar krievieti Anastasiju Gasanovu (WTA 290.).
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā latviete ar 7-6 (7:2), 1-6, 7-5 pārspēja čehieti Annu Siskovu (WTA 231.). Lai iekļūtu pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas. Vimbldonas sacensību pamatturnīrs zāles seguma kortos sāksies pirmdien.