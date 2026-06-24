Nacionālā hokeja līga izvērtēs iespēju paplašināt līgu līdz 33 komandām
Nacionālā hokeja līga (NHL) tuvākā pusgada laikā izvērtēs iespēju paplašināt līgu līdz 33 vienībām, otrdien pavēstīja NHL komisārs Gerijs Betmans.
Jaunā līgas komanda varētu nākt no Hjūstonas vai Ostinas, kļūstot par otro NHL vienību no Teksasas štata.
Betmans atklāja, ka NHL valdes izpildkomiteja apstiprinājusi pamatvienošanos ar ASV miljardieri Denu Frīdkinu nākamajiem sešiem mēnešiem par potenciālo vienības izveidi. Kopējās nepieciešamās investīcijas, iekļaujot līgas paplašināšanās maksu un izmaksas jaunas arēnas būvniecībai vienā no šīm pilsētām, sasniegtu 3,5 miljardus ASV dolāru (aptuveni trīs miljardi eiro).
NHL komisārs izcēla, ka pēdējo divu gadu laikā sarunas galvenokārt bija vērstas uz Hjūstonu, taču šobrīd sarunās iesaistīta arī Ostina.
"Daļa no šī procesa ir noskaidrot, kas būtu vislabākais risinājums gan līgai, gan Frīdkinam un viņa ģimenei. Abām pilsētām būs nepieciešama jauna arēna. Vienā vietā tas varētu būt reālāk nekā otrā. Un, kad mēs izpētīsim situāciju nedaudz dziļāk un veiksim rūpīgu pārbaudi, mēs noskaidrosim, kurš risinājums ir visloģiskākais," teica Betmans.
Frīdkins ir Hjūstonā bāzētā uzņēmuma "The Freidkin Group" (TFG) izpilddirektors. 2020. gadā uzņēmums iegādājās Itālijas A sērijas klubu "AS Roma", 2024. gadā kļuva par Anglijas premjerlīgas kluba Liverpūles "Everton" vairākuma īpašnieku, bet pagājušā gada marta sākumā palīdzēja nodrošināt finansējumu jaunam "Everton" stadionam 350 miljonu mārciņu apmērā (450 miljoni eiro).
NHL spēlē 32 klubi, pievienojot 2017./2018. gada sezonā sākot spēlēt Vegasas "Golden Knights" un 2021./2022. gada sezonā - Sietlas "Kraken", bet pagājušajā sezonā dalību līgā uzsāka Soltleiksitijā bāzētais Jūtas "Mammoth", kas pārņēma Fīniksas "Coyotes" klubu.
"Golden Knights" iesaistīšanās maksa līgā bija 500 miljoni dolāru (440 miljoni eiro), bet Sietlas vienībai - 650 miljoni dolāru (573 miljoni eiro).