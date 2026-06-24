IIHF padomes loceklis Viesturs Koziols Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas pārskata - vēlēšanu sesijā, kurā tiek vēlēts LOK prezidents, LOK ģenerālsekretārs, LOK Izpildkomiteja un LOK individuālie locekļi.
Hokejs
Šodien 21:32
Viesturs Koziols pieteicies uz IIHF vecākā viceprezidenta amatu
Viesturs Koziols oktobrī gaidāmajās vēlēšanās kandidēs uz Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) vecākā viceprezidenta amatu, liecina IIHF publicētā informācija.
Koziols šobrīd ir IIHF padomes loceklis. IIHF vecākā viceprezidenta amatam pieteikušies kopā 11 kandidāti.
Tāpat IIHF pusgada kongresā notiks arī prezidenta un citu vadošo amatu vēlēšanas.
Uz IIHF prezidenta amatu kandidēs dānis Henriks Bahs Nilsens, čehs Petrs Bržīza, Sergejs Gončarobs no Baltkrievijas, spānis Franks Gonsaless, gruzīns Zakarija Khečuašvili, Krigizstānas pārstāvis Alvass Omorkanovs, slovēnis Matjažs Rakovecs un vācietis Francs Reindls.
Francūzis Liks Tārdifs marta izskaņā paziņoja, ka atkārtoti nekandidēs uz IIHF prezidenta amatu, ko ieņem kopš 2021. gada.
IIHF pusgada kongresā tiks ievēlēti arī trīs reģionālie viceprezidenti un desmit valdes locekļi. Kandidāti visos amatos tiks ievēlēti uz četriem gadiem.