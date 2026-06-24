Jaunais latvietis Felipe pierunā pasaules futbola leģendu pateikt: "Latvija, es tevi mīlu!"
Sociālajos tīklos patiesu sajūsmu izraisījis īss, bet ļoti sirsnīgs un asprātīgs video, kurā redzams viens no pasaules futbola vēstures izcilākajiem uzbrucējiem — brazīlietis Romario. Ar slaveno futbolistu aprunājies Brazīlijā dzimušais multimākslinieks un sociālo tīklu satura veidotājs Felipe Gabriels dus Santuss-Šavjers, kurš pavisam nesen kļuvis par Latvijas pilsoni.
Video sākumā Felipe ar lepnumu dalās priecīgos jaunumos un paziņo slavenajam futbolistam, ka pirms nedēļas ir ieguvis Latvijas pilsonību. Turpinot sarunu draudzīgā gaisotnē, viņš norāda uz kādu unikālu faktu no Romario bagātīgās sportiskās karjeras, izceļot, ka Latvija ir viena no nedaudzajām nacionālajām izlasēm, pret kuru brazīliešu uzbrucējs nav spēlējis.
Brazīlijas futbola leģenda šim apgalvojumam piekrīt, atzīstot, ka patiešām neatceras, ka būtu spēlējis pret Latviju. Kad Felipe jautā, vai Romario vispār zina kaut ko par mūsu valsti, sportists ir pavisam godīgs. "Nē, vecīt," atbild Romario, atklāti piebilstot, ka viņš tur nekad nav bijis, taču zinot, ka tur ir ļoti auksts.
Video noslēgumā Felipe futbola leģendai lūdz latviski pateikt: "Latvija, es tevi mīlu!", un slavenais brazīlietis ar neviltotu smaidu to patiešām arī izdara!
Romario tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem uzbrucējiem futbola vēsturē. Viņš iepriekšējo reizi, kad Pasaules kauss notika ASV (1994. gadā), kopā ar Brazīlijas izlasi triumfēja tajā un tika atzīts par finālturnīra vērtīgāko spēlētāju