Ostapenko Lielbritānijā rāda klasi un trīs setu cīņā izcīna ceļazīmi uz "WTA 250" ceturtdaļfinālu
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien sasniedza Īstbornas "WTA 250" turnīra ceturtdaļfinālu.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 35. vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, otrajā kārtā ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-2 uzvarēja Ungārijas sportisti Pannu Udvardi (WTA 71.) Ceturtdaļfināla sasniegšana dod 54 WTA ranga punktus.
Ostapenko ceturtdaļfinālā tiksies ar Turcijas tenisisti Zejnepu Sonmezu (WTA 54.) vai čehieti Sāru Bejleku (WTA 45.).
Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-2, 6-2 pārspēja britu sportisti Frančesku Džonsu (WTA 103.), bet Udvardi divu Ungārijas tenisistu mačā ar Annu Bondari (WTA 75.) bija vadībā ar 7-6 (7:4), 3-2, kad pretiniece cīņu turpināt nevarēja. Abas tenisistes iepriekš kortā nebija tikušās.
Šosezon Latvijas tenisiste ir svinējusi 18 uzvaras 31 mačā. Udvardi aprīļa sākumā Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā "WTA 250" sacensībās uz māla seguma tika līdz finālam, bet maija vidū Marokas galvaspilsētā Rabātā uz māla seguma sasniedza pusfinālu. Viņa šosezon 33 cīņās ir tikusi pie 16 uzvarām.
Divos iepriekšējos startos Īstbornā ungāriete tālāk par pirmo spēli nav tikusi. Turnīra 2021. gada uzvarētāja Ostapenko nākamajā gadā tika līdz finālam, bet pērn cieta zaudējumu astotdaļfinālā. Latvijas tenisistei šī ir desmitā reize Īstbornas laukumos.
Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu spēlē arī dubultspēļu sacensībās, kur ar trešo numuru turnīrā izliktais duets otrdien iekļuva otrajā kārtā. Par uzvaru pirmajā kārtā Ostapenko nopelnīja 54 pasaules ranga punktus. Īstbornas sacensības zāles seguma kortos beigsies sestdien.