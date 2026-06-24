Lietuvas basketbola valstsvienības spēlētājs Jons Valančūns.
Basketbols
Šodien 15:54
Valančūns pēc 14 sezonām NBA gatavojas pievienoties Kauņas “Žalgirim”
Lietuvas basketbolistam Jonam Valančūnam vienojoties ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Denveras "Nuggets" par līguma izpirkumu, viņš apņēmies noslēgt divu gadu līgumu ar Kauņas "Žalgiris", vēsta tīmekļa vietne "Basketnews".
Pašreizējā līgumā Valančūnam palikusi viena sezona par desmit miljoniem ASV dolāru.
Valančūns pēdējās 14 sezonas pavadījis NBA, kur pārstāvējis "Nuggets", Sakramento "Kings", Vašingtonas "Wizards", Ņūorleānas "Pelicans", Memfisas "Grizzlies" un Toronto "Raptors" komandas.
Valančūns tika izvēlēts 2011. gada draftā ar piekto numuru, bet NBA debitēja gadu vēlāk. Pirms tam viņš bija Viļņas "Rytas" sistēmā, spēlējot arī pirmajā komandā.
34 gadus vecais Valančūns aizvadītajā sezonā 65 spēlēs vidēji 13 minūtēs guva 8,7 punktus un izcīnīja 5,1 atlēkušo bumbu. Pēdējās divas sezonas lietuviešu centra spēlētājs lielākoties mačos iesaistījies no rezervistu soliņa.