VIDEO: ikonisko vikingu tradīciju norvēği apgūst jau no bērna kājas
Viens no šī Pasaules kausa zīmīgākajiem mirkļiem ir Norvēğijas futbola izlases sasaukšanās ar saviem līdzjutējiem, kas daudz apspriesta sociālajos tīklos, un, šķiet, ir uz palikšanu šīs Skandināvijas valsts ikdienā.
Norvēğijas futbola izlase, kuras pašreizējā paaudze tiek uzskatīta par visu laiku talantīgāko un potenciāla ziņā pieskaitāma futbola lielvalstīm, lielajos finālturnīros atgriežas pēc 26 gadu pārtraukuma. Tomēr jau paguvusi piesaistīt pasaules uzmanību ne vien ar divām uzvarām divos mačos, bet arī ar savu tradīciju - vikingu laivas airēšanu.
Pēc katra mača futbolisti sasēžas laukumā un, imitējot laivas airēšanu, sasaucas ar faniem tribīnēs, kur notiek šāds pat rituāls.
Rituālā iesaistījušies ne tikai līdzjutēji, bet arī futbolisti — tostarp Erlings Holanns un komandas kapteinis Martins Ēdegors, kurš vadījis sasaukšanos ar faniem. Norvēģijā šis rituāls jau izgājis ārpus stadiona robežām — līdzjutēji “vikingu airēšanu” izpilda pilsētu ielās un publiskās vietās, tostarp pat pie karaļa pils Oslo, padarot to par vienu no redzamākajiem šī turnīra fanu simboliem.
Interesanti, ka norvēğu līdzjutēji savu rituālu pārnesuši uz ASV pilsētu ielām, bet tagad parādījies video, ka šīs prasmes tiek apgūtas jau no bērna kājas.