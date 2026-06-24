Nauris Miezis.
Basketbols
Šodien 14:50
Miezis aizved “Ulaanbaatar” līdz uzvarai Mongolijā un kļūst par turnīra MVP
Latvijas 3x3 basketbolists Nauris Miezis trešdien ar "Ulaanbaatar" komandu uzvarēja Mongolijā notikušajā "Challenger" turnīrā un tika atzīts par tā vērtīgāko spēlētāju.
"Ulaanbaatar", kas izsēta ar otro numuru, dienas pirmajā spēlē jeb ceturtdaļfinālā ar 21:17 pārspēja "Kaunas" (10.), pusfinālā ar 15:14 uzveica ar pirmo numuru izsēto "Liman", bet finālā ar 21:16 uzvarēja horvātu vienību "Cibona" (8.).
Pirmajās divās spēlēs Miezis guva pa sešiem punktiem, bet finālā iemeta astoņus punktus.
"Ulaanbaatar" apakšgrupā ar 21:17 pārspēja Jaunzēlandes kvartetu "Christchurch" (12.) un ar 17:19 pagarinājumā zaudēja "Cibona".
Tikmēr Japānas vienība "Shinjuku" (5.), kuras sastāvā ir Rihards Kuksiks un Mārcis Osis, zaudēja abās grupas spēlēs un neiekļuva izslēgšanas turnīrā.
Pirmo trīs vietu ieguvējas izcīnīja ceļazīmes uz augusta vidū gaidāmo Lozannas "Masters" turnīru.