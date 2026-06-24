Deivids Bekhems tribīnēs mokās līdzi Anglijas futbola izlases neveiksmēm
Anglijas izlases bezvārtu neizšķirts pret Ganu Pasaules kausa L grupas spēlē otrdien kļuva par pārbaudījumu ne tikai komandai, bet arī ...
FOTO: Bekhems nespēj noslēpt vilšanos pēc Anglijas blāvā snieguma Pasaules kausā
Anglijas izlases bezvārtu neizšķirts pret Ganu Pasaules kausa L grupas spēlē otrdien kļuva par pārbaudījumu ne tikai komandai, bet arī tās līdzjutējiem tribīnēs. Starp viņiem bija arī Deivids Bekhems, kura reakcijas spēles gaitā precīzi atspoguļoja Anglijas vakaru — no cerīga sākuma un smaidiem līdz arvien redzamākai vilšanās sajūtai.
Vērojot Anglijas izlases neizšķirtu 0:0 pret Ganu “Gillette Stadium” stadionā, bijušais Anglijas pussargs spēles gaitā no redzama sajūsmas brīža nonāca līdz acīmredzamai vilšanās sajūtai.
Tumši zilā uzvalkā un kaklasaitē tērptais Bekhems pievienojās tūkstošiem Anglijas izlases līdzjutēju. Spēles sākumā viņš ar smaidu sejā māja skatītājiem un sūtīja gaisa skūpstu. Taču, Anglijas sniegumam kļūstot arvien neizteiksmīgākam, Bekhems aizvēra acis un vilšanās brīdī saķēra galvu rokās. Spēles izskaņā viņš pat nervozi kasīja pieri.
Vilšanās bija saprotama, jo Anglijas uzbrukums visas spēles garumā nespēja atrast risinājumus, lai gan iepriekšējā nedēļā komanda bija guvusi četrus vārtus uzvarā pār Horvātiju.
Anglija pirmajā puslaikā kontrolēja bumbu 60% spēles laika, taču izdarīja tikai piecus sitienus pa vārtiem. Īsi pirms puslaika beigām Harijs Keins netrāpīja no soda laukuma.
Kopumā Anglija izdarīja 18 sitienus, kamēr Gana — tikai divus, taču tikai četri angļu sitieni lidoja vārtu rāmī. Anglija izpildīja 583 piespēles, savukārt Gana — tikai 131.
“Nedaudz sarūgtināja tas, kā viņi aizsargājās un kā bija izvietojušies,” žurnālistiem sacīja Anglijas pussargs Džūds Belingems. “Viņi no spēles ieguva tieši to, uz ko spēlēja. Mēs nespējām viņus uzlauzt, pat ar visiem stūra sitieniem, bumbas kontroli un sitieniem no distances.”
Neraugoties uz šo rezultātu, Anglija joprojām ir labās pozīcijās, lai iekļūtu 32 komandu izslēgšanas kārtā. Pēdējā grupas spēlē sestdien tā tiksies ar Panamu.