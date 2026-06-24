Džennāro Gatuzo kļūst par Romas “Lazio” galveno treneri
Itālijas futbola treneris Džennāro Gatuzo turpmāk vadīs A sērijas vienību Romas "Lazio".
Lai gan klubs neatklāj vienošanās detaļas, mediji ziņoja, ka līgums noslēgts uz divām sezonām.
Gatuzo pēc Itālijas vīriešu futbola izlases nekvalificēšanās Pasaules kausa finālturnīram aprīlī pameta valstsvienības galvenā trenera amatu. Gatuzo par galveno treneri tika apstiprināts pērnvasar, kad par darba neturpināšanu izlasē paziņoja Lučāno Spaleti.
Iepriekšējā darba vieta Gatuzo bija Horvātijas klubs Splitas "Hajduk", kuru viņš vadīja 2024./2025. gada sezonā.
Pēc futbolista karjeras beigām Gatuzo sāka trenera karjeru 2013. gadā. Iepriekš treneris strādājis ar Florences "Fiorentina", "Napoli" un Milānas "Inter" Itālijas A sērijā, kā arī ar Marseļas "Olympique" Francijā un "Valencia" Spānijā.
Tāpat Gatuzo vadījis šveiciešu "Sion", Krētas OFI no Grieķijas un itāļu klubus "Palermo" un "Pisa".
Kā spēlētājs Gatuzo savulaik bija viens no "AC Milan" līderiem, šajā komandā laika posmā no 1999. līdz 2012. gadam aizvadot 450 spēles. Ar Milānas vienību viņš divas reizes triumfēja A sērijā un divreiz izcīnīja UEFA Čempionu līgas trofeju.
Itālijas izlasē bijušais pussargs laika posmā no 2000. līdz 2010. gadam aizvadīja 73 spēles, gūstot vienus vārtus. 2006. gadā viņš Itālijas izlasei palīdzēja uzvarēt Pasaules kausa izcīņā.