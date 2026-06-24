“Sabres” iegūst drafta ceturto izvēli - tas var ietekmēt arī Alberta Šmita izredzes
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Bufalo "Sabres" maiņas darījumā aizsargu Bouenu Bairamu aizmainīja uz Čikāgas "Blackhawks", pretī iegūstot šī gada drafta ceturto izvēli.
"Sabres" šajā darījumā ieguva arī aizsargu Luī Krevjē, kā arī šī gada drafta otrās kārtas 46. izvēli, bet "Blackhawks" tika pie uzbrucēja Džordana Grīnveja.
25 gadus vecais Bairams iepriekšējā sezonā pamatturnīrā piedalījās visās 82 spēlēs, kurās guva 11 vārtus un atdeva 31 rezultatīvu piespēli, lielākoties spēlējot vienā pārī ar Rasmusu Dalīnu.
Draftā, kurā tagad "Sabres" varēs izvēlēties hokejistu ar ceturto numuru, uz augstu pozīciju pretendē arī latviešu aizsargs Alberts Šmits.
Citā maiņas darījumā Vašingtonas "Capitals" ieguva uzbrucēju Džordanu Kiru, kamēr Sentluisas "Blues" ieguva uzbrucēju Konoru Makmaiklu un tiesības uz Zviedrijā spēlējošo Miltonu Gestrinu.
Iepriekšējā sezonā Kiru 72 mačos guva 18 vārtus un atdeva 28 rezultatīvas piespēles, savukārt Makmaiklam 78 cīņās bija tikpat punktu (14+32).
Vēl maiņas darījumos Sanhosē "Sharks" Viljamu Ēklundu un tiesības uz Kasperu Haltunenu un Brendonu Svobodu aizmainīja uz Otavas "Senators". Sanhosē vienība ieguva drafta devīto izvēli un pirmajā kārtā varēs izraudzīties trīs spēlētājus, jo tai ir arī otrā un 27. izvēle. Savukārt Ņūdžersijas "Devils" pret nākotnes drafta izvēlēm un tiesībām uz Etjēnu Morēnu aizmainīja Šimonu Nemecu un Maksimu Cipļakovu uz Kalgari "Flames".