Pasaules kausā sākas izšķirošās cīņas: šodien noskaidros vēl vismaz piecas “play-off” dalībnieces
Šodien Pasaules kausa futbolā finālturnīrā sāksies grupu turnīra pēdējās, trešās kārtas spēles un kļūs zināmas vēl vismaz piecas izlases, kas piedalīsies izslēgšanas turnīrā.
Plkst. 22 pēc Latvijas laika B apakšgrupā Sietlā tiksies Bosnija un Hercegovina ar Kataru un Vankūverā Šveice cīnīsies ar Kanādu. Plkst. 1 C apakšgrupā Atlantā būs Marokas un Haiti duelis, bet Maiamigārdensā cīnīsies Skotija un Brazīlija. Visbeidzot plkst. 4 A apakšgrupā Mehiko Čehija spēkosies ar Meksiku, bet Monterejā būs Dienvidkorejas un Dienvidāfrikas mačs.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
No trešdienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta vienai no trīs mājiniecēm Meksikai, bet uz dalību "play-off" vairs necer Haiti. No pārējām grupām "play-off" ceļazīmes jau ieguvušas ASV, Vācija, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija.
B apakšgrupā pirmās spēles noslēdzās neizšķirti 1:1, kanādiešiem tiekoties ar bosniešiem un katariešiem - ar šveiciešiem. Otrajā kārtā Šveice ar 4:1 pārspēja Bosniju un Hercegovinu, bet Kanāda ar 6:0 sagrāva Kataru.
Tādējādi pēc divām kārtām Kanādai un Šveicei ir pa četriem punktiem, bet Bosnija un Hercegovina ar Kataru guvušas pa vienam punktam.
Šodienas pretinieces B grupā savā starpā līdz šim aizvadījušas pārbaudes spēles, turklāt ne tuvākajā desmitgadē.
C grupas pirmajās spēlēs Brazīlija un Maroka cīnījās neizšķirti 1:1, bet Skotija ar 1:0 uzvarēja Haiti. Otrajā kārtā Maroka ar 1:0 bija pārāka pār Skotiju, bet Brazīlija ar 3:0 uzveica Haiti.
Pēc divām spēlēm Brazīlijai un Marokai ir pa četriem punktiem, Skotija guvusi trīs, bet Haiti ir bez punktiem.
Maroka ar Haiti līdz šim nav tikusies, bet Brazīlija un Skotija Pasaules kausā cīnījusies četras reizes, pēdējās trīs no tām uzvarot brazīliešiem, tajā skaitā 1998. gada meistarsacīkšu grupu turnīrā.
A grupā Meksika līdz šim uzvarējusi ar 2:0 Dienvidāfriku un ar 1:0 Dienvidkoreju, bet Čehija ar 1:2 zaudējusi korejiešiem un spēlējusi neizšķirti 1:1 ar DĀR. Meksikai ir seši punkti, Dienvidkorejai - trīs, bet Čehijai un DĀR - pa vienam.
Čehija un Meksika līdz šim aizvadījusi vienu savstarpēju pārbaudes spēli, bet Dienvidkoreja un Dienvidāfrika savā starpā cīnīsies pirmo reizi.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.