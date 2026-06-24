Porziņģa “Warriors” draftā izraugās NCAA čempionu, "Wizards" ar pirmo numuru izvēlas Dibancu
Vašingtonas "Wizards" komanda otrdien Bruklinā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā ar pirmo numuru izraudzījās uzbrucēju Anisetu Dibancu.
19 gadus vecais Dibanca aizvadījis vienu gadu koledžu basketbolā, pārstāvot Brigama Janga universitāti. Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) Dibanca vidēji mačā guva 25,5 punktus, izcīnīja 6,8 atlēkušās bumbas un atdeva 3,7 rezultatīvas piespēles.
Ar otro numuru Jūtas "Jazz" izvēlējās Kanzasas Universitātes komandas aizsargu Derinu Pītersonu, kurš dažos rangos tika vērtēts kā talantīgākais šī drafta kandidāts, taču šosezon veselības problēmu dēļ viņš nepiedalījās 11 spēlēs. Nākamais draftā tika izvēlēts Djūka universitātes komandas uzbrucējs Kemerons Būzers, kurš nonāca Memfisas "Grizzlies" rīcībā, bet ar ceturto numuru Ziemeļkarolīnas Universitātes vienības uzbrucēju Kelebu Vilsonu izraudzījās Čikāgas "Bulls".
Pirmajā kārtā dominēja ASV basketbolisti, bet ar 11. numuru Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" izraudzījās NCAA čempionu no Mičiganas Universitātes dominikāņu uzbrucēju Jakselu Lendeborgu. Aiz viņa izvēlētais komandas biedrs spānis Adajs Mara, kurš nonāca Oklahomasitijas "Thunder" vienībā, bija pirmais no eiropiešiem.
Otrdien pirmajā kārtā tika izraudzīti 30 spēlētāji, bet pārējos 30 komandas izvēlēsies otrajā kārtā, kas notiks trešdien.